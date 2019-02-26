北市豪宅被看衰！砍價創4年來交易量新高　最美董娘、天后認賠殺出

▲降價求售風吹向北市豪宅，成交量創新高的背後卻是賣方棄守價格防線。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊 為了提振房市買氣，建商打出首購小宅讓利促銷、大打低自備優惠付款的廣告已不稀奇，近期這股降價風也吹向豪宅市場。根據仲介業者統計，2018年前三季台北市8000萬元以上豪宅的交易件數多達159件，創下4年來新高，豪宅市場看似回溫，但事實上已是賣家降價求售的局面。

近半年豪宅市場喜訊不斷，由全聯福利中心暨元利建設董座林敏雄推出的豪宅代表作、北市大安森林公園旁的「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，日前實價揭露高樓層32樓以每坪299萬元成交，刷新台灣豪宅單價最高紀錄，超越北市仁愛路宏盛帝寶，成為台灣新一代豪宅王。

大安森林公園旁另一名宅「勤美璞真」頂樓樓中樓戶別，也在待售6年後，去年底終於賣出，市場預估每坪售價至少在250萬元以上，成為近期豪宅成交價的新指標。

指標豪宅高價成交消息不斷，難道豪宅市場已起死回生？本刊調查，2018年前三季台北市8000萬元以上豪宅的交易件數多達159件，創下4年來新高，從交易量來看，豪宅市場似乎一片榮景，但從平均成交單價來看，卻又是另一回事。

根據交易資料顯示，國內豪宅單價已從2015年每坪120萬元，一年內急速下跌至111萬元，雖經2年低檔盤整，去年又降至110萬元，顯示除了少數特殊指標案例之外，豪宅市場已是建商降價求售的局面。

「北市新豪宅供給量實在太大，加上新屋的持有稅高，所以出現新指標案（如元利信義聯勤）持續挑戰行情新高，但成交量相當稀少，反倒是中古、非一線豪宅都出現降價求售的M型化趨勢。」國際房地產顧問公司瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析。

據瑞普萊坊公布2018年第四季全球城市豪宅指數，全球43大城市中，台北排名倒數第10名，在亞洲更是敬陪末座，輸給香港、新加坡、上海、曼谷等，全年跌幅達1.5％。

去年第四季因元利ONE PARK等指標案，逆勢走高的成交價拉抬，讓國內豪宅市場的跌勢不至於太過難看，「扣除這些特殊個案，台北豪宅指數跌幅將更大。」黃舒衛說。

看壞後市，近年有不少中古豪宅屋主降價賠售名下豪宅，包括有「最美董娘」之稱的台新金董娘彭雪芬、藝人利菁都在苦主名單內。

從前年起，持有豪宅的屋主看壞後市，決定認賠出場的消息不曾間斷，像是財務實力雄厚的台新金董娘彭雪芬，2017年就認賠1700萬元，出售名下的中山北路豪宅「德杰FLORA」；而中山北路上的豪宅「中山富御」，也有屋主在持有4年多後，去年3月以慘賠6千萬元含淚出場。

投資不動產有成的藝人利菁去年底自爆，台灣房市利潤不高、中小宅較好賣，已脫手南港百坪豪宅「大同璽苑」，賠了1500萬元，「還不如把資金變現，改投資投報率更高的藝術品。」

像「西華富邦」」「華固天鑄」這二個高指名度豪宅，以最新實價揭露資料與社區的歷史高價相比，跌幅都在3成左右。而敦化北路知名豪宅「文華苑」，近期賣出的10樓戶則比4年前脫手的8樓戶便宜了19％，讓住在同一社區的國巨董事長陳泰銘，因此成為這波豪宅降價資產縮水的受災戶。「豪宅總價高，隨便跌個幾％就有千萬元差距，對屋主來說真的很痛。」市場人市分析。



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