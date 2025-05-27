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「高雄車站大都更」翻轉市心進行式　串聯產業、交通、機能打造新門戶

▲高雄車站大都更計畫逐步啟動，串聯產業、交通與商業機能，打造「高雄新門戶」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／高雄報導

高雄車站大都更計畫逐步啟動，市中心價值正重新被定義。隨著新車站主體完工、高鐵南延拍板定案，以及周邊土地活化策略同步展開，推動區域機能重組，為交通與商業發展注入新契機，帶動人潮與資金流入，也進一步提升城市競爭力。

▲▼高雄車站大都更計畫,高雄車站,旅館大樓,商業大樓。（圖／記者姜國輝攝）

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▲高雄舊車站矗立於新車站南側出入口。（圖／記者姜國輝攝）

「高雄車站原本就是高雄市的主要核心地帶，往北、往南串聯都非常方便。」高雄市都市發展局副局長郭進宗表示，未來高鐵南延將從左營站沿現有鐵道路廊一路延伸至鼓山、進入高雄市區的高雄車站，都市更新若與鐵路地下化增設高鐵段同步進行，便不會有互相等待的問題，對整個城市建設具有加乘效應。

▲▼高雄車站大都更計畫,高雄巿政府都發局,副局長,郭進宗。（圖／記者姜國輝攝）

▲高雄市都市發展局郭進宗副局長。

高雄市政府跨局處聯手與台鐵協商推動大都更計畫，目前車站第一環圈已啟動車專四、車專五以及商四地區公辦都更，基地總面積約2,000坪。市府已於4月9日正式公告招商，預計導入商辦、住宅與公共服務設施。原設於基地內的台鐵行控中心、鐵路警察局與長平派出所也將一併納入新開發案，提升空間使用效率。

郭進宗認為，日本許多重要城市的車站區域，皆是結合交通轉運、商業與服務的熱區，也是人流最密集的地段。高雄亦可循此模式，讓高雄車站不只是交通節點，同時具備快速運轉的商服機能。

▲▼高雄車站大都更計畫,高雄車站,旅館大樓。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼高雄車站前門變成下沉式廣場。

▲▼高雄車站大都更計畫,高雄車站,旅館大樓,商業大樓。（圖／記者姜國輝攝）

此外，高雄車站周邊鐵路地下化完成後，騰空出的路廊也轉化為綠園道，重塑公共空間樣貌，打造交通轉運與人本生活兼容的都市場域。除了車站前門變下沉式廣場、自行車道與人行步道的改善，形塑一座串通東西向與南北向的大型城市廣場，市府也向台鐵爭取代管天棚，美化設施與管理品質，打造更友善的公共場域，加上美術館至正義車站沿線的綠帶，「我們希望這條新生綠廊帶，成為市民的大型帶狀公園。」郭進宗說。

▲▼三塊厝車站,高雄鐵路地下化,台鐵捷運化,高雄市市定古蹟,台鐵縱貫線地下化車站,木造火車站,蒸汽火車頭。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼百年車站「三塊厝」活化，新舊融合創造公益。

▲▼三塊厝車站,高雄鐵路地下化,台鐵捷運化,高雄市市定古蹟,台鐵縱貫線地下化車站,木造火車站,蒸汽火車頭。（圖／記者姜國輝攝）

同樣位於鐵路沿線的百年歷史車站「三塊厝」，也同步啟動活化工程，配合台鐵捷運化，以新舊融合手法保留歷史肌理。「現在的都市計畫，更在意如何達到新舊共融，跟如何創造大家的公共空間跟公益性」郭進宗表示，三塊厝從日治時代延續至今，是城市記憶的重要據點，希望藉由古蹟修復，結合綠園道與休憩空間，讓更多人理解城市歷史，同時透過公共建設，鼓勵市民更多使用大眾運輸工具，進而改變生活型態。

▲▼三塊厝車站,高雄鐵路地下化,台鐵捷運化,高雄市市定古蹟,台鐵縱貫線地下化車站,木造火車站,蒸汽火車頭。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台鐵捷運化。

▲▼三塊厝車站,高雄鐵路地下化,台鐵捷運化,高雄市市定古蹟,台鐵縱貫線地下化車站,木造火車站,蒸汽火車頭。（圖／記者姜國輝攝）

從空間轉型到產業對接，高雄車站在都市發展戰略中的定位日益明確。北高雄走科技、南高雄拚國際，高雄車站正好位處南北產業動脈交會點，未來三鐵共構更帶來高機動性。郭進宗指出，高鐵左營站一帶有台積電廠區，高雄車站則是亞洲新灣區內城計畫的核心地帶，未來高雄將形成雙核心、雙運轉的新格局。

他也認為，高雄若能成功吸引高科技人才在此置產甚至定居，車站周邊將成為重要的住宅與商業服務核心。

▲▼高雄車站大都更計畫,高雄車站,旅館大樓,商業大樓。（圖／記者姜國輝攝）

▲高雄新車站扮演都市核心轉型的重要引擎。

「城市建設，民間的開發力量，仰賴公部門的建設。」郭進宗期望透過市府帶頭釋出利多，加速危老重建與民間投資，公私協力引導區域更新、機能再造，讓高雄車站不再只是運輸節點，更是都市核心轉型的重要引擎。

關鍵字：高雄車站都更高雄市政府都市發展地下化高鐵台鐵三塊厝

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