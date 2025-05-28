輝達翻轉台北北區！　「這波賣7億」看房多3倍

▲黃仁勳宣布海外總部落腳北士科，激勵在地房價。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「預約看房客戶瞬間多3倍！」上週，全球AI領頭羊輝達創辦人黃仁勳，宣布海外總部落腳北市北投士林科技園區，直接激勵在地房價，甚至有建案士科大院傳出惜售封盤，負責銷售的慕樺建築行銷副總汪志遠雖強調絕無此事，但坦言黃仁勳宣布前3天，坊間消息已四處飛傳，來客明顯變多，也催動回頭客下訂。

「19日黃仁勳親口宣布當天，除了北投、士林在地自住客，甚至湧入大安區、信義區、新北市等置產族群，都想要來看看北士科。」汪志遠說。事實上，不只是住宅案受惠，當地商辦同樣加快銷售速度。「我們自家銷售的商辦案IBC環球企業總部，這一波就賣了6、7億元。」愛山林副董事長張境在對本刊透露。

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地產業人士大多認為，輝達進駐可望吸引大批高薪科技人才湧入，直接推升北區住宅需求和房市交易量能，且隨著企業總部與供應鏈上下游陸續進場布局，還會帶動商辦市場熱度，同時有望加速石牌、北投、士林等老舊社區進行都更整合。

「未來二十年台北重心一定移往北區！」幾年前就把開發目光鎖定在台北市北區的張境在表示：「北區交通到台北港、桃園機場都很快，也是北市唯一有素地的區域，光是北士科、關渡洲美平原、社子島加起來，可開發面積至少就九百公頃。」他分析：「這是區域發展必然，東區到南港、南區到文山、西區走都更，台北怎麼看都只剩北區有潛力，輝達進駐後，只是更加速北區發展，讓民眾更早認識北區。」



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