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基隆「白天鵝安幔」日系美學寓所　交通＋生活機能＋學區打造雙北通勤族質感生活圈

▲▼基隆,白天鵝安慢,白天鵝建設,交通,學區,機能,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲基隆「白天鵝安幔」融合日系美學與極上工藝，不僅將為基隆城市景觀增添一道優雅光彩，由於生活機能便利也是許多雙北通勤族值得考慮的居所。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在台北房價高不可攀的今天，越來越多聰明的購屋族將目光轉向生活機能完善、交通便捷的基隆。在這樣的脈絡之下，位於基隆安樂區的指標新案「白天鵝安幔」，以其日系美學設計、極上工藝、高品質公設與優異地段，成為當地備受矚目的頂級寓所代表，也讓《ET即賞屋》主持人朱琦郁十分好奇，親自至接待中心現場一探究竟。

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超過30年的建築經驗白天鵝建設機構，擅長將建築美學完美融合當地人文生活，打造出「一生一定要住過一次的頂級寓所」；睽違7年，白天鵝建設再度於基隆推出指標鉅作「白天鵝安幔」一案，以一貫的匠心精神結合日系美學及極上建築工藝，為大武崙當地獻上雙塔擎天地標。

交通條件相當良好的「白天鵝安幔」位於基隆市安樂區大武崙，基地緊鄰台62線與國道3號，車程約3分鐘即上交流道，開車前往台北南港、內湖科技園區，約莫18分鐘就可以快速接軌，對於需要前往北市上下班的通勤族真的非常方便。交通的便利性直逼台北市內通勤水準。此外，未來還有基隆輕軌計畫即將推動，將進一步縮短城際間的移動時間，讓基隆與大台北生活圈無縫連結。

▲▼基隆,白天鵝安慢,白天鵝建設,交通,學區,機能,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

坐擁城市中珍稀難尋2462坪超大基地的「白天鵝安幔」，不僅交通便捷，就連周邊生活機能亦相當齊全，基地旁即是武崙國中小，步行可達，對有學齡子女的家庭來說，家長可以實現9年免接送的生活。日常採買部分，大武崙市場與全聯超市近在咫尺，生活所需觸手可及；而長庚醫院基隆分院也在附近，緊急醫療資源隨時支援，一應俱全的機能讓生活更有保障。

▲▼基隆,白天鵝安慢,白天鵝建設,交通,學區,機能,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼基隆,白天鵝安慢,白天鵝建設,交通,學區,機能,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼基隆,白天鵝安慢,白天鵝建設,交通,學區,機能,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

「白天鵝安幔」規劃兩棟建築，社區公設豐富且精緻，包括壯闊的前庭花園、靜謐的中庭花園，讓住戶擁有大量綠意，挑高氣派的大廳空間、書房、家教室、精緻的交誼廳與第二門廳等，每一處空間都以頂級規格展現極致品味，讓朱琦郁聽了大讚「這好適合我這種對工作、生活都很熱愛的人。」也迫不及待要參觀樣品屋。

▲▼基隆,白天鵝安慢,白天鵝建設,交通,學區,機能,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

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她首先來到30坪的2+1房1廳2衛的空間，一走進屋內朱琦郁就感受到大片光線透入室內帶來的舒服感受，設計團隊特別重視自然採光與空氣流通，因此客餐廳採開放式、大面寬川字型設計，不但減少虛坪浪費，還能使空間具備良好光照與視野。每間房間皆可擺下雙人床，主臥更擁有L型大衣櫃；加一房可作書房、娛樂室、衣帽間或預留未來育兒計劃，靈活空間供單身族或小家庭彈性運用。

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▲▼基隆,白天鵝安慢,白天鵝建設,交通,學區,機能,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

另一間24坪的2房1廳1衛樣品屋，朱琦郁認為坪效相當厲害，體感讓人「感覺有30坪」！同樣保有超大面寬的客餐廳空間，擺放得下四人餐桌，並且讓公私領域完全區隔，特色是打造了一間十分氣派的主臥室，有著超大尺度的衣帽間規劃，甚至可以預留瑜伽運動空間，無論是單身貴族、小家庭，還是追求質感生活的人，都能在這裡找到適合自己的空間。

▲▼基隆,白天鵝安慢,白天鵝建設,交通,學區,機能,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

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建材方面，「白天鵝安幔」選用國際精品規格的頂級建材，如LEICHT廚具、Bosch洗碗機、廚下3M淨水器，全棟明火配置；加上Kronotex德國高能得思木地板、衛浴五金HANSGROHE，從細節規劃到空間布局，無一不體現出白天鵝建設對「一生必住一次」理想住宅的堅持。

▲▼基隆,白天鵝安慢,白天鵝建設,交通,學區,機能,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

基隆不僅擁有便捷交通、完善生活機能、還有高質感的住宅設計，讓朱琦郁笑說「對基隆的未來充滿期待」，而「白天鵝安幔」正是這樣一個結合便利與質感的夢想家園，值得民眾親自走訪、細細體驗。

詳細資訊：https://reurl.cc/EVeZMa

關鍵字：基隆白天鵝安慢白天鵝建設交通學區機能ET即賞屋ET即賞屋北區

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