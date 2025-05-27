Outlet帶頭衝！　草衙3字頭變身亞灣旁房市搖滾區

▲台灣Outlet進入戰國時代，北部華泰名品城與MITSUI OUTLET PARK上演2強爭霸，高雄市區由SKM Park Outlets一枝獨秀。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣Outlet進入戰國時代，北部華泰名品城與MITSUI OUTLET PARK上演雙強爭霸，高雄市區由SKM Park Outlets一枝獨秀，帶動草衙成功轉型，周邊又有亞灣產業升級、高雄機場新航廈開發、前鎮漁港改建3大建設利多，新案還有3字頭，堪稱亞灣旁最親民。

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新光三越旗下大魯閣草衙道位於高雄草衙，2022年轉型並更名為「SKM Park Outlets高雄草衙」，去年來客量達400萬人，出現大幅成長，為區域注入商業動能。

浤圃機構總經理蘇姿菁表示，高雄市區百貨多，僅SKM Park採Outlet型式經營，該區又有捷運草衙站，並鄰近亞灣、高雄機場880億元新航廈開發、以及投資額81億元的多功能的前鎮漁港改建案，挾3大建設利多成為建商競相卡位的熱區。

▲草衙屬於發展較早的生活圈，生活機能也相當成熟，浤圃草衙案27日動土，開賣時間未定。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，草衙屬於發展較早的生活圈，生活機能也相當成熟，由草衙地區到亞灣，車程僅需約10分鐘，根據實價登錄，區域預售案的成交價最高站上4字頭，絕大多數都落在3字頭。

例如目前仍在售的「嶼BAY HAUS」、「英倫亞灣II」、「夢享家2」也有多筆3字頭成交紀錄，相較亞灣動輒5字頭的房價更顯相對親民，成為首購族熱門選擇。

而之後還有浤圃草衙案、隆大翠亨北路案將推案，開賣時間均未定，謝哲耀分析，該生活圈較為封閉，雖然有SKM Park帶來人潮，因本身商圈較為侷限，原本購屋族多以在地剛需為主，近年有亞灣前景加持，為房市買氣添加柴火，吸引置產客進場。

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