「淨零減碳」議題發燒　業者：營建成本增加10~15%

▲碳有價時代來臨！有建案規劃減碳評估認證，該業者透露，成本增加10~15%。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
碳有價時代來臨！身為碳排放大宗的營建業，近期掀起「ESG」、「淨零減碳」等永續綠建築議題，台南有建案規劃減碳評估認證，該業者透露，至少增加10~15%。
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「工程碳足跡減碳評估認證」由臺灣營建研究院推動，依據工程或其材料、設備、工法碳排減量率進行分級，分別為減碳率最佳的紅鑽級、翡翠級、藍寶石級、黃鑽級、合格級，須達成建築碳排放量減少20~50%。
晉基建設總經理陳仁昌表示，受央行第七波信用管制影響，現階段房市買氣冷淡，消費者購屋回歸品牌力，更重視建商信譽與產品品質，因此晉基投入減碳評估、綠建築標章等評選，「森NEX 伊水」位於台南仁德，已取得減碳評估藍寶石級認證。
▲減碳設計導入模組化、標準化工法，減少材料浪費等。（圖／記者張雅雲攝）
減碳策略包括選用低碳水泥、低碳混凝土、環保磚材與木地板等建材，引入純電動預拌車降低運輸碳足跡；設計上導入模組化、標準化工法，減少材料浪費。
陳仁昌分析，該案減碳30%，主要是透過規畫設計、以及工程工法，以14層高的「晉基森NEX伊水」為例，相較大樓建案每坪18~20萬元的營建成本估算，成本大約增加10~15%，目前開價36~39萬元。
仁德為早期發展生活圈，周邊新案不多，根據實登，周邊鄰近的屋齡5年內大樓房價，單價約30~33萬元之間。
在全球邁向淨零的時代，台灣營建研究院資訊科技組組長黃正翰表示，除了該案，之前由海悅國際、悅大建設推出的「微笑海悅2」，也獲黃鑽級證書，後續新案也將持續規劃減碳建築，之後陶喜建設也規劃減碳評估，已有愈來愈多營建業者展現邁向淨零目標的決心。
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