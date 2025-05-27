ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「淨零減碳」議題發燒　業者：營建成本增加10~15%

▲▼ 看屋,台南,晉基 。（圖／記者張雅雲攝）

▲碳有價時代來臨！有建案規劃減碳評估認證，該業者透露，成本增加10~15%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

碳有價時代來臨！身為碳排放大宗的營建業，近期掀起「ESG」、「淨零減碳」等永續綠建築議題，台南有建案規劃減碳評估認證，該業者透露，至少增加10~15%。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

[廣告]請繼續往下閱讀...

「工程碳足跡減碳評估認證」由臺灣營建研究院推動，依據工程或其材料、設備、工法碳排減量率進行分級，分別為減碳率最佳的紅鑽級、翡翠級、藍寶石級、黃鑽級、合格級，須達成建築碳排放量減少20~50%。

晉基建設總經理陳仁昌表示，受央行第七波信用管制影響，現階段房市買氣冷淡，消費者購屋回歸品牌力，更重視建商信譽與產品品質，因此晉基投入減碳評估、綠建築標章等評選，「森NEX 伊水」位於台南仁德，已取得減碳評估藍寶石級認證。

▲▼ 看屋,台南,晉基 。（圖／記者張雅雲攝）

▲減碳設計導入模組化、標準化工法，減少材料浪費等。（圖／記者張雅雲攝）

減碳策略包括選用低碳水泥、低碳混凝土、環保磚材與木地板等建材，引入純電動預拌車降低運輸碳足跡；設計上導入模組化、標準化工法，減少材料浪費。

陳仁昌分析，該案減碳30%，主要是透過規畫設計、以及工程工法，以14層高的「晉基森NEX伊水」為例，相較大樓建案每坪18~20萬元的營建成本估算，成本大約增加10~15%，目前開價36~39萬元。

仁德為早期發展生活圈，周邊新案不多，根據實登，周邊鄰近的屋齡5年內大樓房價，單價約30~33萬元之間。

在全球邁向淨零的時代，台灣營建研究院資訊科技組組長黃正翰表示，除了該案，之前由海悅國際、悅大建設推出的「微笑海悅2」，也獲黃鑽級證書，後續新案也將持續規劃減碳建築，之後陶喜建設也規劃減碳評估，已有愈來愈多營建業者展現邁向淨零目標的決心。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

關鍵字：碳排放永續綠建築減碳營建業淨零ESG

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

Outlet帶頭衝！　草衙3字頭變身亞灣旁房市搖滾區

台灣Outlet進入戰國時代，北部華泰名品城與MITSUI OUTLET PARK上演雙強爭霸，高雄市區由SKM Park Outlets一枝獨秀，帶動草衙成功轉型，周邊又有亞灣產業升級、高雄機場新航廈開發、前鎮漁港改建3大建設利多，新案還有3字頭，堪稱亞灣旁最親民。

3小時前

甲山林推「帝寶」再提讓利價　祝文宇：按行情每坪砍20萬

當前房市不景氣，但甲山林今年仍將推千億元自建案，寫下集團歷年新高。董事長祝文宇表示，現在的市場就是要以「讓利價」因應，並勸消費者危機入市，強調「每個案子都是越賣越貴，從未對不起已購客。」

5小時前

「淨零減碳」議題發燒　業者：營建成本增加10~15%

碳有價時代來臨！身為碳排放大宗的營建業，近期掀起「ESG」、「淨零減碳」等永續綠建築議題，台南有建案規劃減碳評估認證，該業者透露，成本至少增加10~15%。

5小時前

全台建物展期開工量剩千戶　信義：15年僅出現過5次

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2024年第四季的「建物展期開工總宅數」僅1141戶，寫下2009年以來單季新低，信義房屋專家表示，這數據反映去年前8月預售市場熱銷、另一方面也可能與央行對於資金嚴格管控有關。

6小時前

水湳「最精緻」地上權招商　年租不到19萬當百坪地主

位於水湳經貿園區旁單元8、水湳最金貴「經貿八路」，農業部農田水利署持有的鑫港尾段195地號、137坪土地，以設定地上權方式辦理公開招商，有別於以往都是千坪基地，此次招商堪稱「最精緻地上權」，粗估年租金不到19萬元，拆算成月租竟不用1.6萬元。

7小時前

房東請辭！鳥松千坪火鍋店5.3億求售　在地一看：未來不得了

2004年成立的「極鮮火鍋」，全台有6家分店，澄清店位於鳥松區，整棟店面還有同集團的「燒肉無雙」，2品牌開店2年，屋主突開出5.3億元求售，成為鳥松最貴待售店面。在地透露，「該店正對捷運黃線出口，現在施工雖有黑暗期，但日後不得了。」

9小時前

冠德配發股利4.1元創高　馬志綱談輝達：不該只看北士科

冠德（2520）去年營收、獲利創新高，面對當前低迷房市，公司認為蛋黃區、重要交通節點房市仍有需求。談到近來最夯的北士科議題，董事長馬志綱表示：「輝達落腳，我們該看得不只是北士科一區，而是要思考，如何讓台北符合亞洲大城市的水準，成為更有魅力的城市。」

10小時前

鑫龍騰股利1.8元創高　總座：房市未明暫緩推案

鑫龍騰開發（3188）今（26）日舉行股東會，去年營收約15.04億元，年減26.5%，並通過配發現金股利1.8元，創歷史新高，該公司總經理黃勁嘉表示，受信用管制、川普關稅影響，民眾購屋觀望心態濃厚，今年暫緩新推案。

11小時前

「高雄車站大都更」翻轉市心進行式　串聯產業、交通、機能打造新門戶

高雄車站大都更計畫逐步啟動，市中心價值正重新被定義。隨著新車站主體完工、高鐵南延拍板定案，以及周邊土地活化策略同步展開，推動區域機能重組，為交通與商業發展注入新契機，帶動人潮與資金流入，也進一步提升城市競爭力。

13小時前

三重房市「換左岸開始秀了」！寶石建設機構新案『寶石承岳』強勢登場

二重疏洪道重劃區左案的「寶石承岳」，規劃2棟19層擎天雙峰地標，保有寶石建設機構向來精琢石材元素的同時，立面外觀走黑白色系，展現頂奢新古典美感，每層3戶2梯，規劃45~58坪頂奢大戶，戶戶都是尊貴的象徵。

15小時前

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房東請辭！鳥松千坪火鍋店5.3..

攤商大排長龍一次買10份「全是..

24年前就卡位！　「興富發圓環..

帶台電人員「闖鄰家查電表」！新..

在「爽中之爽社區」當夜班保全　..

台積電效應磁吸銀行大咖　1.6..

知情人士：輝達北士科用地　新壽..

史上房市買氣最慘5月　台中量降..

撐過疫情、撐不過景氣　梧棲大型..

買900萬高雄房　一聽隔壁租金..

ETtoday房產雲

最新新聞more

Outlet帶頭衝！　草衙3字..

甲山林推「帝寶」再提讓利價　祝..

「淨零減碳」議題發燒　業者：營..

全台建物展期開工量剩千戶　信義..

水湳「最精緻」地上權招商　年租..

房東請辭！鳥松千坪火鍋店5.3..

冠德配發股利4.1元創高　馬志..

鑫龍騰股利1.8元創高　總座：..

高雄車站大都更　翻轉市心進行式

三重房市「換左岸開始秀了」！寶..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366