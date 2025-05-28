輝達帶旺北士科　建商估房價漲幅曝光

▲除北士科外，專家認為，輝達也將帶動士林等整個北市北區發展。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北士科迎來輝達全球總部進駐好消息，帶動當地房市熱潮，不過在此之前，其實該區房價已停滯3年多，久旱逢甘霖，就有建商透露，接下來開價將上調5~10%。

輝達執行長黃仁勳喊出海外第一個總部將落腳台灣，地點就在北市北投士林科技園區，在此之前已有一段時間，從北到南的各縣市長都積極招手。回顧輝達尋地過程，不願具名的建商表示：「輝達去年就已在台北市四處尋地，建築業界都知道，有些人甚至也到過輝達內湖據點報告，但輝達想要的是超大面積的土地，蓋出低樓層、單層坪數大的建築。當時我們就告訴輝達，在台北市想要這種條件的土地，建議還是往官方詢問比較有機會。」

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事實上，在輝達確定進駐前，北士科房價早已停滯數年，「3、4年前建案成交均價約百萬元，現在也不過100萬至120萬元間，關鍵原因在早期進場多是品牌建商，多推出中大坪數建案，這幾年遇逆風賣不動。」馨傳不動產智庫執行長何世昌對本刊表示。

近期受政策打房衝擊的北區建商，看到輝達進駐北士科的新聞，馬上笑著說：「終於有好消息了！」因為，自去年9月央行推動第七波信用管制，房地產實在低迷，輝達一來，不只是購屋族信心大增，也讓業者在一片黯淡的市場中看到曙光。就有即將在當地推案的建商透露：「原先開價預計為單坪130萬元左右，現將再上調5至10％。」

「房價上漲是必然，但受惠最多的是周邊價格相對較低區域，像是社子、石牌、明德、奇岩重劃區、關渡等，假設北士科價格漲10％，周邊上漲空間就有20％。」何世昌說：「至於北士科，我認為若是面河岸景觀的小坪數產品，今年底前成交價有機會挑戰單坪150萬元。」



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