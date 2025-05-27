水湳「最精緻」地上權招商　年租不到19萬當百坪地主

▲農業部農田水利署持有的鑫港尾段195地號、137坪土地以設定地上權方式辦理公開招商。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於水湳經貿園區旁單元8、水湳最金貴「經貿八路」，農業部農田水利署持有的鑫港尾段195地號、137坪土地以設定地上權方式辦理公開招商，有別於以往都是千坪基地，此次招商可說是「最精緻地上權」，粗估年租金不到19萬元，拆算成月租竟不用1.6萬元。

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農田水利署台中管理處近期正式公告，針對水湳經貿園區北側單元8「鑫港尾段195地號」137坪土地，將辦理20年期地上權招商，權利金底價為580萬元，年租金則依照簽訂契約當期的申報地價2.5%計算，加上每年申報地價總額1%，粗估年租金18萬5225元。

▼鑫港尾段195地號招商小檔案

項目 內容 坪數 137坪 地上權年限 20年 權利金 580萬元 年租金 申報地價2.5%＋1％計算，約19萬元 用途限制 不得作為住宅使用 地下室限制 不可開挖地下室 抵押權/信託限制 不得就地上權設定抵押權或信託 土地使用分區 住一之一 建蔽率 最高50% 容積率 最高140% 使用執照取得期限 最晚3年內取得使用執照

信義房屋逢甲上安店經理周子凡說：「水湳經貿園區為台中下一個5年的快速發展區，周邊店面租金行情一建坪2400~2800元都有機會，以地上權案來說，地租每坪每月不到200元，相當划算，即便加上該招商內容上還有權利金580萬元，換算下來每月租金攤平20年，也3萬初，依然具備吸引力。」

根據招商內容揭露，此次地上權案年限20年，權利金580萬元，不得作為住宅使用，也不能開挖地下室、同樣不能就地上權設定抵押權或信託、屬於住一之一土地，建蔽率最高50%、容積最高140%，招商成功最晚3年取得使用執照，全案將於下週二（6月3日）舉辦招商說明會。

▲專家認為該塊土地相當精緻，具備小而美、彈性運營的潛力。（圖／記者陳筱惠攝）

周子凡認為：「此次招商土地不大不小，但點位極佳，可望吸引零售業連鎖業者，假設可租坪數假設落在300坪，就相當有機會，另外今年建照開工爆量，開發商有不得不蓋、不得不推的壓力，這塊租賃下來也適合當作接待中心，加上租金風險很低，可能會有不少投資盤有興趣搶標。」

對此，卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥明分析：「此塊土地區位鄰近中清路連鎖店進駐的商業區，台74、國道1號也是車行3分鐘，距離綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心都在500公尺內，雖然禁止興建住宅，但根據《台中市都市計畫法》允許發展健身休閒、寵物、建材設備等特定非住宅型態，具備小而美、彈性運營的潛力。」

▲該塊土地招商內容加上權利金580萬元，換算下來每月租金攤平20年，月租金僅3萬初（圖／記者陳筱惠攝）

楊祥明說：「該塊土地市值高，依照權利金佔土地市價來說，雖然面積不大，但比率約落在5~6%，還是具備吸引力，尤其針對中小型業者來說，金流負擔小，同時具備商業價值，也是另類的小基地投資示範點。」

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