機捷通車近2年　青埔房價只有A17站漲

▲機場捷運。（圖／桃園捷運公司提供）



記者黃靖惠／綜合報導

機場捷運通車近兩年，沿線房價呈現七站上漲、七站下跌狀態，其中最受矚目的青埔地區房價，只有A17領航站房價漲幅，每坪上漲4萬元，一坪要24.4萬元，另外兩站都呈現下跌趨勢。

據僑馥建經公司統計，機場捷運最近兩年1～10月價格變化，以捷運站為中心、半徑700公尺範圍內住宅行情，各站點呈現漲跌各半狀態。

七站房價上漲，分別為體育大學站上漲49.3％、領航站近18.9％、台北車站9.9％，興南站6.7％，環北站5.3％、三重站3.3％、泰山站1.3％。

另價跌有七個站點，分別為桃園體育園區站下跌14.4％、長庚醫院站8.1％、桃園高鐵站2.8％、林口站2.7％、泰山貴和站2.3％、新莊副都新站2％、新北產業園區站1.8％。

其中最受外界矚目的青埔重劃區內，有A17領航站、A18桃園高鐵站、A19桃園體育園區站3站行經，而這三站裡只有A17站房價上漲，將近兩成，一坪上漲4萬元，達24.4萬元，其餘皆為價跌，以A19跌幅最大達一成五，一坪單價跌4萬元，剩下24.8萬元。

對此天時地利不動產總經理張欣民表示，A18、A19站因為處在高鐵特定區、屬於核心地段，因此在預售推案時期利多提前反應在價格上，因此房價相對A17來得高，至於17站因房價基期較低，最近兩年房價漲幅顯得比較大，至於未來兩年房價走向，仍然盤整的機率較高。