先解決「高房價」OR「低薪」？網秒破盲點：不付房貸就能開心過

▲現在買房對不少年輕人是負擔。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

台灣年輕人對許多社會現狀苦不堪言，其中包括「買房」困境，因為低薪、高房價，讓人根本很難存錢置產。就有網友在PTT發問「高房價和低薪哪一個要先解決？」話題引發熱論，其中大部分網友認為，政府應該要先解決「房價過高」的問題，「不用付房貸，你賺2萬也可以開心過」、「薪水可以自己打拚吧！」

近年來，許多年輕人因為低薪、高房價，寧願成為月光族，也懶得存錢買房；如果有老一輩的人說嘴，年輕人也只能無奈，畢竟現狀不改善，就很難一日苦盡甘來。對此，就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「高房價和低薪哪一個要先解決？」

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▲低薪問題也難解。（圖／ET示意圖）

看到貼文後，許多人都直呼要先解決高房價問題，「高房價啊……薪水可以自己打拚吧」、「當然是高房價先解決，低薪暫時無解，但是解決房價至少就解決物價」、「問題根源是房價，薪水低是房價高的結果」、「所有問題就是房價被炒高，才變成薪水跟不上漲幅」、「人家說的好，寧願高所得高物價，也不願低所得低物價」、「不用付房貸，你賺2萬也可以開心過；付了房貸，賺20萬也是苦哈哈」。

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