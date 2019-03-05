桃園A7重劃區新案暴增　文化一路變「廣告街」

▲桃園龜山文化一路沿街建案廣告 。（圖／桃園市議員詹江村提供）



記者黃靖惠／綜合報導

北台新建案重鎮區之一的桃園A7重劃區被民眾投訴，捷運A8站到A7站文化一路的路樹上，綁滿大大小小廣告看板、宣傳文宣，綿延數公里、幾乎淪陷。桃園市環保局表示，廣告綁路樹行為不當，若找到建商或是懸掛的人，可處2000到6000元的罰款，將加派人力巡查。

中美貿易戰影響，台商回台設廠，讓桃園土地交易量增加，龜山捷運站A7站旁將投入200多億元打造智慧園區，預計2021年完工後，可提供6千多個工作機會，順勢帶動周邊房市需求，也讓A7重劃區推案量持續增高，已進入今年第二波高峰期，預估今年可在累積萬戶案量，成為北台灣新案供給量最大區之一。

A7重劃區新案量體龐大，不少建商為了攬客、高掛廣告看板吸客，也讓主幹道文化一路旁的路樹綁滿廣告看板，當地居民向桃園市議員詹江村投訴，昨天他實地訪查後氣憤直指，龜山區A8站到A7站的文化一路，不論是路旁或中央分隔島的行道樹都綁滿建商廣告看板。

他表示，廣告將路旁及路中分隔島的路樹「占好占滿」，大大小小的廣告牌綿延數公里沒有盡頭，Ａ7站周邊道路的行道樹幾乎全部「淪陷」。

桃園市環保局表示，廣告綁路樹行為不當，若找到建商或是懸掛的人，可處2000到6000元的罰款，將加派人力巡查。