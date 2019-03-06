不是信義區！內湖寶湖里蟬聯3年「北市最有錢」　明星愛置產原因曝光

▲全台北市平均所得最高的內湖區寶湖里 。（圖／記者湯興漢攝）

記者張嘉晏／台北報導

台北市居民所得最高的地方，不是豪宅林立的大安區和信義區，而是內湖區的寶湖里，堪稱「天龍國中的天龍國」。根據財政部綜所稅資料顯示，寶湖里的居民所得中位數在2014、2015年分別以124.1萬、126.9萬元奪下第一名，2016年又以120.9萬元居台北市之冠，是台北市最有錢的里。雖然當地生活機能相對較低，但是卻又因此保有相當程度的隱私，是不少明星、醫生和地主置產的黃金地段。

寶湖里附近座落著國防醫學院和三軍總醫院，里長邱顯松表示，居民所得中位數會比較高，是由於該里大多住著醫生、律師等收入偏高的職業，另外，明星和投資主也是居民組成中的一環，包括羅志祥、Ella和陳曉東等。

▲房仲表示，寶湖里因為生活機能不像市中心便利，房價相對優惠許多 。（圖／記者湯興漢攝）

沿著民權東路六段過成功路圓環的內湖四期重劃區，幾乎都是寶湖里範圍；寶湖里的機能不像信義區、大安區一樣方便，離捷運站也有一段距離，不過相對來說生活步調較悠閒，路上的住宅密度不高，不過卻能因此享有一定的寧靜和隱私。里長表示，即使生活機能沒那麼便捷，大家多半都有車可以自駕；另外從居民保守的互動來看，會發現住戶其實都相當注重自己的隱私。

▲內湖區寶湖里路上隨便一拍就是一台名車。（圖／記者陳佩儀攝）

據信義房屋房仲透露，寶湖里因為周圍有機場，又沒有鄰近的捷運站，因此產生了一些抗性，和每坪動輒百萬的信義區、大安區相比便宜許多；不過根據屋齡、建案的差異，每坪房價大約落在50~80萬之間，「屋齡10年以上的大約每坪60多萬，高級一點的社區大樓則是可以到70、80萬。」因為位於重劃區的關係，這幾年的新建案也算多。

因為地緣關係，業者表示，向他們諮詢的民眾多半是醫生或是醫院員工，另外內湖科學園區和南港軟體園區的主管也不少；至於投資客，因為稅法的關係，總體來說投資都有下降的趨勢，「頂多也就是拿來出租，不會轉手賣給別人。」

▲位於重劃區的寶湖里新建案也很多 。（圖／記者湯興漢攝）