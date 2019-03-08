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十年內銳減50→10家　台中三民商圈婚紗街倒退嚕

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▲▼台中三民商圈婚紗街。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲台中三民商圈婚紗街。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

記者黃靖惠／綜合報導

全盛時期，台中三民商圈婚紗街達50多間婚紗店、婚紗攝影照相館等相關產業，隨著一中商圈、中友百貨商圈崛起，周邊店租跟著調漲，婚紗店因需要大坪數展示空間、無力負擔高租金而撤出，目前只剩下10多間，大多轉往台中公園路、台灣大道中間路段承租店面繼續發展，而每月店租也從30萬降至10萬，至少省了三分之一。

台中建商昨天（7日）和知名婚紗業者帝芬妮精品婚紗合作，在接待會館舉辦春季婚紗時尚大秀，除了炒熱新建案知名度外，也掀起了眾人對於婚紗街的記憶。

台中三民婚紗街因緊鄰火車站特區、中友百貨、一中街商和秀泰廣場，周邊生活機能成熟，未來還有三井LaLaPORT購物中心進駐，帶來許多觀光、消費人潮，也炒高了周邊店面租金，造成許多婚紗店無力負擔高租金，最近十年陸續撤出原址，改由餐飲、連鎖服飾店採分租形式繼續經營。

東森房屋台中西區國美店張店長表示，前幾年大批陸客來台湧入中友百貨、一中商圈觀光，不少房東也跟著漲租，讓許多需要大坪數的婚紗店轉往其他地方開店，一旦租約到期後就陸續撤出，轉往台中公園路、台灣大道中間一帶租金較便宜地段開店，初估每月店租至少省三分之一。

張店長表示，現在一中商圈、靠近中友百貨周邊店面行情，一坪約2500～3000元，巷子店租一坪也要1500～2000元，一間婚紗店除了要有婚紗展示空間、還要配有攝影棚等設備，室內至少要百坪以上，所以大多租下一間透天樓店，每月店租至少30～40萬起跳，但若遷到台中公園路、台灣大道中間路段，一坪店租約1000元，每月租金最多10多萬，兩地足足差了1/3租金。

關鍵字：婚紗街租金台中公園三民商圈

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