大陸千禧世代瘋線上炒房！免飛海外看屋　「一條龍」網站包找貸款、租客

▲▼ 大陸年輕人紛紛在東南亞線上購屋置產。示意圖。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／採訪報導

受科技影響，大陸年輕世代近來最流行的購屋投資方式為透過海外投資平台，不親至現場看屋，直接線上買賣海外房產。據統計，這類交易額年增長，其中大部分資金青睞東南亞房產，除了價格便宜外，也沒有對海外購屋者設限。大馬信義專案經理張博閔表示，「台灣的購屋環境相對保守，目前這類交易模式還不普及，建議消費者還是要現場看過再購買」。

據彭博資訊報導，大陸千禧世代透過海外房地產投資網站線上購屋的情況越來越多，以36歲擔任銀行經理的陳冰（音譯）為例，雖然她近期並未前往泰國，卻用賣掉北京房產的資金，在曼谷購買了2間公寓，成功提升了4%收租報酬率。

房屋仲介業者中原集團駐上海研究主管劉元（音譯）表示：「有閒錢的中產階級對海外房產需求強勁，而線上平台讓買賣讓海外置產變得更簡單了。」

▲曼谷街景。（圖／路透社）



海外房地產投資網站「有路網」是其中最大的一家，據網站內部統計，海外房產買家中，超過60%的人不到40歲，40多歲只占30%，50歲者還不到10%，帶動線上購買海外房產風潮的是善用科技的年輕族群。此外，2018年的網站交易額激增60%，達到50億人民幣之多（約233億元台幣），預計未來將再成長一倍。

在這類網站中，方便是最主要因素。買家若想購屋，可直接上網在幾小時內選定一處海外房產，繳納不到1500美元（約4.6萬台幣）的頭期款便可，約有50%的購屋者沒到過現場就下單購屋，其中22%的人甚至完全沒有與仲介談過，全程線上操作。除此之外，網站還提供海外銀行貸款協助、尋找承租戶、幫收租金等一條龍服務。

▲▼有路網。（圖／翻攝自有路網官網）



東南亞房產廣受歡迎的原因可能因為低總價，符合中國規範的最低外匯額度（每年5萬美元），讓大陸買家可應付頭期款。此外，泰國、印尼、菲律賓等國也未對海外購屋者設限，相對寬鬆，其中泰國是最受大陸買家歡迎的置產地，2018年大陸及香港買家在當地的置產量便占外其他外籍買家的半數。

大馬信義專案經理張博閔說，「從平台來看，交易模式還算合理，總價也低，可能是郊區或衛星地區的房產」。而他針對大陸買家流行線上炒海外房一事則表示，「大陸買家手上的資金雄厚，買賣這些房產應該是投資功能居多，不飛往東南亞看房相對而言，也節省了買家的時間成本，不過台灣的購屋環境相對保守，這類交易模式還不普及，而且不到現場查看，未來也可能有糾紛，建議消費者最好還是要現場看過再購買。」