直逼新北豪宅價！印度新德里當「貧民百萬富翁」　3房公寓要6千萬

▲ 印度神尤遊印度位於新德里住家。（圖／印度神尤遊印度）



記者黃靖惠／綜合報導

台灣高房價被日籍網紅「Iku老師」批評「病態」，認為以台灣薪資水準一間房應該只值300萬，引起廣大網友讚聲，更有人譏諷台灣房價太高，之後只能去印度當「貧民百萬富翁」，不過現在想去當富翁也沒這麼簡單，因為印度新德里二線城市現在房價也高不可攀，以一間三～四房型產品總價也要4000～6000萬元，足以買下新北一間豪宅。

日前臉書「印度神尤遊印度」粉專分享自己長年旅居印度的大小事，昨天（10日）討論到新德里房價現況，文中並強調其他城市狀況可能不一樣，比如說孟買就很貴，其他二三城市就蠻便宜。

以自己住的新德里衛星城市Noida為例，「印度尤」指出，Noida有點像台北與中和、永和之間關係，到市區大概要四、五十分鐘左右，房價是比較偏低，以兩房、一廳、一間小書房的房型，再加上社區管理費用，每月約兩萬元盧比租金（約莫台幣8800元）。

「印度尤」解釋，租金越往市中心、價格就越貴，甚至兩倍到五倍跳，以大使館區或有錢人的高級住宅為例，一層公寓（大三房或大四房，坪數大約60～80坪），每月租金15萬到20萬盧比（約莫台幣6.6～8.8萬元）。

隨著新德里人越來越多，不少人因無力負擔房價，開始轉往其他衛星城市。「印度尤」指出，「對於很多外國人或許很難想像，新德里有些獨棟四層到五層的公寓，單層已經可以賣到4000～6000萬台幣，好的地段跟社區甚至是更高」。

「印度尤」解釋，新德里有時候隔了兩個地鐵站、或是隔一條街，房價就如同另一個世界，不過以印度生活水平、還有收入來說，印度的房地產價格是太高。更在下方分享一條相關印度租屋痛苦指數100的文章。