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韓流發威2句話救商圈　高雄店面待售量年減千間

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▲▼六合夜市,六合國際觀光夜市,高雄市,觀光夜市,遊客,陸客,人潮,錢潮,經濟,攤販,攤商。（圖／記者季相儒攝）

▲六合夜市。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜選前喊「貨出去人進來、高雄發大財」兩句話，不只讓韓流延燒全台，甚至挽救了高雄知名商圈命運，市調統計，最近兩年高雄店面待售量下滑，因為商圈屋主看好後市發展惜售，就算迫不得已要得脫手，也是漲價出售，其中以店面單價最高前三區左營、苓雅、三民區3區。

屋比房屋比價平台統計，高雄最近兩年的待售店面量，從去年7528間大減1100多間，今年只剩下6404間，再分析價格部分，每坪開價上漲3萬，從原先37.8萬元，今年每坪要價40.1萬元，這也突顯了高雄店面待售「量減價增」趨勢。

再進一步觀察，高雄各行政區域待售店面價格前三高區域，分別為左營、苓雅、三民區3區，以左營區一坪48.3萬元、苓雅區一坪44.9萬元、三民區一坪39.6萬元，

對此屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴今天（11日）受訪時表示，去年九合一大選後，全台韓流延燒至今，從今年農曆過年可見高雄在地商圈逐漸活絡，原先幾個市況慘澹的商圈店面，自人潮開始進入消費後，加上對岸有意做多趨勢下，陸續帶動整體發展。

陳傑鳴表示，以新崛江商圈空租狀況，自選後大幅度下降，目前丟出來賣店面大多屬於較外圍物件，因為屋主看好商圈之後發展，所以對於手上店面物件跟著惜售，原先人人視為燙手山芋的空店舖，如今儼然成為金雞母，就連外地客也跟著鎖定高雄店面。

他解釋，但因外地客對於當地市況或是商圈並沒有這麼清楚，所以大多會先從幾個主力大商圈下手詢問，因此高雄六合夜市、新崛江等知名商圈近期店面詢問度也大幅提升。

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