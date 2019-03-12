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新莊副都心像殯儀館…2年來「只住他1人」！專家5招救戶：多賺一台賓士

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▲▼新莊副都心。（圖／翻攝Google map）

▲新莊副都心。（圖／翻攝Google Maps，示意圖，與本文指涉物件無關）

財經中心／綜合報導

台北市新莊區近年出現賠售潮，包括新莊副都心、頭前重劃區也頻傳暴跌，屋主慘賠千萬出售。一名網友日前在PTT上分享2年前買新莊副都心，以每坪55萬元購入，至今已經跌至4字頭，而現在一層18戶大樓只剩他一個人住「每天都毛毛的，就像在殯儀館」。對此，房產專家Sway提出「5大招自保」給準備買新興重劃區的買家參考。

鄉民stanley10發文指出，他2年多前以每坪55萬購入，至今已經跌至4字頭，一層18戶的大樓至今仍只有他一個人住「每天都毛毛的」。大樓管理員為了要省電，幾乎都把燈關掉，「打開電梯看到走廊好像在殯儀館！」整層樓只有他一個人住，唯一的好處就是不怕吵到別人。

另外，原PO也說停車超方便「一次橫著停三格也沒人管」，他細算了一下，買新莊副都心一年要付出60萬元的機會成本，如果只租的話只要20萬元，「傻瓜才買房、老了寧願去住林口養生村。」

▲▼一位住在新莊副都心的鄉民發文。（圖／翻攝批踢踢）

▲一位住在新莊副都心的鄉民發文。（圖／翻攝自批踢踢）

對此，Sway表示，由於持有成本太低，買了也囤不住，慘跌了不降價賣不掉，於是鬼城一個個在台灣的各大重劃區出現了「想住的買不起、想賺的也虧死」的情形，政府想蓋社宅又被擋，實登想透明一點立委也不肯，內政部在這件事情上面也不夠拚命，他提出購屋5招自保。

1. 不要住鬼城

住大樓卻沒鄰居的感覺似乎挺爽，怎麼吵都沒人抗議，可是阿飄也最喜歡住這種房子，跟飄住久了，運氣怎樣也不會好，更容易生些奇怪的病，疑神疑鬼之下，這個家不會溫暖。網路時代，一旦鬼事件發生，飄入住，聲名大噪時，房價會更慘，更沒人敢住。

2. 管理費難收

投資客已經虧慘了，還要繳高額管理費給住戶游泳、洗SPA？帥哥警衛開門？倒垃圾？電梯壞了有人修？當然不可能，所以已經有新社區這也停那也不給用，不管是租戶還是住戶還是投資戶，你願意繳多少管理費呢？有不少社區每月欠繳好幾「成」，就是這樣。

3. 不住就早點賣掉

在台灣，沒人住的房子因為溼氣水氣鹽分等等，加上建商很愛偷工減料，空個半年就會像核彈爆炸一樣慘，長香菇可能只是摘一摘，生鏽可能只是難看，一旦漏水或壁癌而不去理會，房子會爛得更快。少賠就是賺，不住就賣一賣吧，在你祈禱房價漲回來前，這房屋的修繕會讓你虧更大。

4. 房價還沒跌完

房價還在跌，尤其是北台灣，此時購屋只能自住，並且要忍受房價下跌的辛酸，不想辛酸的，我幾年前說過的：「每晚一年多賺一台賓士。」這句話仍是成立的，那麼就多租幾年也無妨，不要拚死賭一把去買鬼城，然後繼續發現自己買得比後來的還貴。只要市場轉售量超過5%的，都代表房價還會波動。

5. 鬼城少有帥哥警衛

因為請不起，除非是建商還在賣的代管期間，那是建商的門面，也是建商的銷售道具，所以不要相信那些帥哥警衛會陪你住多久，一旦點交給管委會，帥哥就會換成比較便宜的老伯伯。

分界點就是「管委會點交沒？」運氣好點的，第一屆管委會就是住戶，運氣普通點的，第一屆管委會仍是建商派把持，然後搞來搞去沒有寧日，購屋時可以多問問。

▲▼北台灣5大重劃區新舊成屋漲跌幅。（圖／全國不動產企研室彙整）

▲北台灣5大重劃區新舊成屋漲跌幅。（圖／全國不動產企研室彙整）

關鍵字：新莊副都心SwayPTT

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