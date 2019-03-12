久等了！IKEA插旗央北重劃區前　五月開幕炒熱周邊房市

▲新店央北重劃區（圖／ETtoday東森新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

瑞典居家品牌IKEA宜家家居預計今年五月，要開全台第六間門市，將插旗捷運綠線小碧潭捷運站共構商場3、4樓，從去年緊鑼密鼓招募新血加入，未來新店人不只假日多了閒逛好去處，如果想掌握最新居家展示資訊，也不用大老遠跑到小巨蛋附近，更提前炒熱央北重劃區周邊房市議題。

IKEA新店店去年緊鑼密鼓裝潢及徵才，剩下不到兩個月將要開幕，令不少在地居民期盼，未來開幕後，除了假日多了一個約會、閒逛好地方，再也不用大老遠跑到小巨蛋附近或其他地方。

近年央北重劃區新房子一個接著一個「長出來」，附近新屋價「開低走高」趨勢，據新北市府實價登錄動態分析，去年第三季房屋交易量達1060件，較上季增加26件，增加幅度為2.51％，其中住宅房地均價43萬元，而且興建環狀線、安坑輕軌及安坑一號道路等交通建設助房市穩定發展。

環狀線第一階段工程今年最末季將通車，其中，十四張站為環狀線總站，鄰近央北重劃區，種種利多之下，吸引建商搶插旗，今年總銷金額上看300億、進入推案高峰期，區內指標案包含「波爾多2」、「國泰豐格」、「全陽大璽」等，房價普遍在58～65萬元。