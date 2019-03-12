ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

久等了！IKEA插旗央北重劃區前　五月開幕炒熱周邊房市

ETtoday新聞雲

▲新店波爾多建案（圖／記者楊詩益攝）

▲新店央北重劃區（圖／ETtoday東森新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

瑞典居家品牌IKEA宜家家居預計今年五月，要開全台第六間門市，將插旗捷運綠線小碧潭捷運站共構商場3、4樓，從去年緊鑼密鼓招募新血加入，未來新店人不只假日多了閒逛好去處，如果想掌握最新居家展示資訊，也不用大老遠跑到小巨蛋附近，更提前炒熱央北重劃區周邊房市議題。

IKEA新店店去年緊鑼密鼓裝潢及徵才，剩下不到兩個月將要開幕，令不少在地居民期盼，未來開幕後，除了假日多了一個約會、閒逛好地方，再也不用大老遠跑到小巨蛋附近或其他地方。

近年央北重劃區新房子一個接著一個「長出來」，附近新屋價「開低走高」趨勢，據新北市府實價登錄動態分析，去年第三季房屋交易量達1060件，較上季增加26件，增加幅度為2.51％，其中住宅房地均價43萬元，而且興建環狀線、安坑輕軌及安坑一號道路等交通建設助房市穩定發展。

環狀線第一階段工程今年最末季將通車，其中，十四張站為環狀線總站，鄰近央北重劃區，種種利多之下，吸引建商搶插旗，今年總銷金額上看300億、進入推案高峰期，區內指標案包含「波爾多2」、「國泰豐格」、「全陽大璽」等，房價普遍在58～65萬元。

關鍵字：IKEA新店居家央北重劃區新北市地政局

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新北「玉上園」屋主轉手賺708萬　房仲點出關鍵2點

新北新店裕隆城確定銷售延宕至2020年，周邊房市交易價卻未受衝擊，許多購屋族仍對看準後勢發展，以及周邊有雙捷運加持下，買氣同樣搶搶滾，其中捷運七張站旁的「玉上園」去年底一筆交易，屋主轉手賺了708萬元，房仲業者分析，該社區如此保值原因與兩點有關，第一、緊鄰捷運七張站生活區機能佳、第二、周邊未來有新北第一豪宅裕隆城等話題帶動。

7分鐘前

潤隆現金股利衝8元　興富發合併營收442億元創歷史新高

興富發集團（2542）與旗下潤隆建設（1808）2018年合併營收衝上442.04億元創下歷史新高。興富發集團表示，受惠潤隆建設去年完工交屋入帳，全年營收高達138.45億元，稅後純益大賺21.86億元，EPS衝到8.11元，營收與EPS雙雙寫下歷史新高紀錄。潤隆累計發放現金股利已超過56億元，3月8日董事會更決議107年度現金股利配發8元。

27分鐘前

久等了！IKEA插旗央北重劃區前　五月開幕炒熱周邊房市

瑞典居家品牌IKEA宜家家居預計今年五月，要開全台第六間門市，將插旗捷運綠線小碧潭捷運站共構商場3、4樓，從去年緊鑼密鼓招募新血加入，未來新店人不只假日多了閒逛好去處，如果想掌握最新居家展示資訊，也不用大老遠跑到小巨蛋附近，更提前炒熱央北重劃區周邊房市議題。

1小時前

高雄可利亞博愛店熄燈　「13年8個月」的回憶全被房東收回了

全台首創火烤兩吃、自助吃到飽餐廳「可利亞」，位在高雄市左營區已經13年8個月，但因為房東的關係在今年2月底熄燈，讓許多高雄人感到不捨。

3小時前

新莊副都心像殯儀館…2年來「只住他1人」！專家5招救戶：多賺一台賓士

台北市新莊區近年出現賠售潮，包括新莊副都心、頭前重劃區也頻傳暴跌，屋主慘賠千萬出售。一名網友日前在PTT上分享2年前買新莊副都心，以每坪55萬元購入，至今已經跌至4字頭，而現在一層18戶大樓只剩他一個人住「每天都毛毛的，就像在殯儀館」。對此，房產專家Sway提出「5大招自保」給準備買新興重劃區的買家參考。

4小時前

不靠房東租屋客也可買一張　免房契轉嫁風險求自保　

租屋或是借用親友家的民眾，可不可以為住處購買「住火險、居家綜合險」呢？保險經紀人公司資深業務員說，只要投保時先告知，獲得產險公司承保即可。此外，也有產險公司針對非屋主族群設計「住宅火災與日常生活責任保險」的保單，無須屋主同意或是提供房契，便可以上網買保險。

14小時前

大陸千禧世代瘋線上炒房！免飛海外看屋　「一條龍」網站包找貸款、租客

受科技影響，大陸年輕世代近來最流行的購屋投資方式為透過海外投資平台，不親至現場看屋，直接線上買賣海外房產。據統計，這類交易額年增長，，其中大部分資金青睞東南亞房產，因為除價格便宜外，也沒有對海外購屋者設限。大馬信義專案經理張博閔則表示，「台灣的購屋環境相對保守，目前這類交易模式還不普及，建議消費者還是要現場看過再購買」。

15小時前

韓流發威2句話救商圈　高雄店面待售量年減千間

高雄市長韓國瑜選前喊「貨出去人進來、高雄發大財」兩句話，不只讓韓流延燒全台，甚至挽救了高雄知名商圈命運，市調統計，最近兩年高雄店面待售量下滑，因為商圈屋主看好後市發展惜售，就算迫不得已要得脫手，也是漲價出售，其中以店面單價最高前三區左營、苓雅、三民區3區。

17小時前

主打CP值日租2千住房率衝88％　建商轉蓋酒店爽賺租金

新北市新莊區「驛德世紀酒店」今（11）日正式開幕，座落在新莊輔大商圈。驛德世紀酒店總經理鍾宗益表示，此次易德建設轉投資新莊輔大商圈設置酒店，除了看好該商圈未來發展外，也期許能夠為新莊帶來更多的觀光人潮。

17小時前

信義房屋Q4法說會公布　EPS2.04元

房仲龍頭信義房屋(9940)11日舉辦線上法說會，公布2018年合併營收為新台幣(下同)129億元、合併營業利益26億元，歸屬公司稅後淨利15億元，每股盈餘2.04元。受惠於整體房市回溫2018年全台買賣移轉棟數成長至27.8萬戶(年增4.5%)，個體營收表現今年為79億元，較去年成長14%，營業利益13億元則較去年大幅成長22%。

17小時前

讀者迴響

熱門新聞

新莊副都心「只住他1人」專家5..

韓國瑜爭取開放陸資買房　徐國勇..

高雄可利亞博愛店　租約到期熄燈

農地炒作變「金地」　全台六萬違..

新店人嗨起來！　IKEA新店開..

讓利回溫　房價修正1字頭可買青..

大陸千禧世代瘋線上海外置產

韓流發威2句話救商圈　高雄三區..

買不起去印度當「貧民百萬富翁」..

歌仔戲名伶　內湖3億土地遭法拍

最新新聞更多

潤隆現金股利衝8元　集團營收創..

租客買這一張　免房契求自保

歌仔戲名伶　內湖3億土地遭法拍

國泰攜手萬豪　萬怡酒店正式開幕

房屋......漏說　住火險恐..

張金鶚買房　章定煊：獲得兩個啟..

張金鶚嗆：4000萬買房哪算豪..

嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出..

勤美集團金豬年推案　總銷上看2..

北市5處公宅　辦理聯合招租

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366