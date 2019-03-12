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新北板橋難逃「大跌潮」　豪宅馥華雲鼎轉售賠1188萬

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▲▼位於新北市縣民大道一段的豪宅「馥華雲鼎」，今年4月頂樓戶以總價為1.05億、單價70.3萬元成交。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

▲位於新北板橋的「馥華雲鼎」豪宅。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

財經中心／綜合報導

新北新板特區億級豪宅「馥華雲鼎」去年底19樓戶，以總價9500萬交易，換算一坪60.9萬元，與原屋主在2015年底以1.0688億購入價格相較，只持有三年就賠1188萬，不只保不住億級身價，甚至險掉出6字頭大關。

馥華雲鼎樓高29層，屋齡四年，相鄰新板特區、府中商圈，生活與交通機能絕佳，一直是當地豪宅指標，主打一層一戶，每戶都破百坪，不過近期房價屢破盤，從當初歷史高價，每坪84.05萬元，一路下探，每坪只剩59.79萬元。

實價登錄揭露，「馥華雲鼎」19樓戶屋主在2015年底花1億餘元入手，去年12月以9500萬元出售，持有三年時間慘賠1188萬元，換算單價價格60.9萬，創社區中高層新低。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰分析，但社區行情單價在2017開始29戶交易中僅一筆達70萬，此次交易的19樓戶單價更是該社區低價前五名，還低於2017成交的14、15、8樓等更低的樓層。除了賣方個人資金因素，也可看出新北豪宅市況不佳，以該社區預售時不乏中高樓層單價較頂樓的70萬價碼為高，甚至突破80萬，成屋現況價格已難與預售相比。

陳炳辰分析，新北市房市現況對高價宅並不買單，投資買盤則轉往房價鬆動的台北市，近年新北市八字頭交易都為個位數，去年若以需課徵豪宅稅、超過6000萬以上的交易還只有一件，像是新板特區的橋峰、東方富域、謙岳曾賣到85～90萬，都已榮景難返，馥華雲鼎走低情勢也非戰之罪。
 

關鍵字：豪宅馥華雲鼎板橋價跌

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