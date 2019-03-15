IKEA名店效應...租金蠢蠢欲動　30萬店租青島豆漿店撤離

▲臨江街夜市老店青島豆漿店不敵每月28萬租金，三月底吹熄燈號。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市大安區去年底「IKEA百元店」進駐通化商圈，店門前每日大排長龍的顧客，如同替周邊房東打了強心針，近期又開始想調漲租金，周邊店面汰換速度加快，近期在夜市入口處「青島豆漿店」因房東欲調漲每月2萬租，最終無力負擔30萬店租，預計3月底熄燈號。

經營60年老店的「青島豆漿店」位於通化商圈入口處，每月28萬租金，因房東又要調漲2萬元，最終無力負擔，決定在3月底結束營業，令附近居民感到不捨。

有巢氏房屋台北光復加盟店曾店長表示，通化商圈店租較周邊商圈來得高許多，因該商圈算是「一日三市」早、中、晚都有不同型態攤販做生意，早上搶攻婆媽菜籃族荷包；中午有小吃、麵店、便當店鎖定附近上班族的胃，一到了晚上各類美食小吃鎖定觀光客。

▲臨江街夜市老店青島豆漿店不敵每月28萬租金，三月底吹熄燈號。（圖／記者湯興漢攝）



▲臨江街夜市老店青島豆漿店不敵每月28萬租金，三月底吹熄燈號。（圖／記者湯興漢攝）



房仲解釋，光是目前夜市一個固定的攤位月租3萬元，更不論樓店不只可以做生意以外、還另有廣告效應存在，依照目前店面行情，一坪約1萬元、較外圍地段一坪8000元租金。

房仲預估，「青島豆漿店」為一層樓、三角窗店鋪，正對夜市入口處，周邊人潮多，以室內實際坪數20坪，再加上騎樓坪數，店租28萬元符合行情。

房仲推測，距離不遠的「IKEA百元商店」開店後，吸引許多人為了入內消費，不只大排長龍、甚至得抽號碼牌輪番入內，也讓不少房東看好後市，認為有調漲空間。

▲臨江街夜市老店青島豆漿店不敵每月28萬租金，三月底吹熄燈號。（圖／記者湯興漢攝）