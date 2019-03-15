「彰化人限定」百貨又少一間！彰化百貨三民店下周一收攤

▲民眾購買物品，此為示意圖。（圖／資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

一句話立刻激怒彰化人就是「沒有百貨公司」，成為網路笑談，但是也有彰化人回嗆其實有「彰化限定」百貨，也就是彰化百貨，但今天彰化百貨三民店傳出，預計本月18日收攤，當地人憂心未來將又少了一個百貨商場。

彰化百貨算是在地生活百貨，類似全聯的概念，除了販售零食、餅乾以及生活用品、還有生鮮蔬果，在彰化地區有7間店面，而下周收攤是位於彰化火車站旁的三民店，今天消息傳出後引發地方熱議，不少居民憂心彰化百貨逐漸流失中。

許多人網友得知後哀號「這下真的沒百貨了」、「哭哭，彰化百貨是彰化特有的小商場」、「 慘啊！家住附近都是用走路去彰百採購商品，收了只能騎車去全聯了。」、「小時候的回憶」、「從小買到大的地方」。

▲超商百貨。（圖／翻攝自pixabay）



大家也不用太擔心彰化沒百貨，因為去年五月彰化縣市合作開發旭光路彰化市第二公有停車場2150坪用地，將以BOT方式擬引進一座綜合商場，為地上6樓地下2樓，未來將有百貨公司、電影院等進駐使用，預定兩年工期。

但究竟彰化為何沒有百貨公司呢？有網友在PPT上發問「彰化123萬人0間百貨、新竹44萬人6間百貨、竹北18萬人1間百貨，為何彰化沒有百貨公司？」，好心的網友在下方回覆「彰化超級有錢人超多的」，有可能都去台中消費了。

▲彰化百貨三民店下周收攤。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）