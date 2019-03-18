房子換退休金新觀念　「以房養老」月領竟不到1萬元　

▲老年照護。（圖／勞動部提供）



記者黃靖惠／綜合報導

有房卻沒有現金的近貧年長者，可透過申請以房養老方案，抵押房屋、貸款換得不足的退休金，而根據金管會公布近五成申貸件數都集中在北北基地區，對此專家分析，與兩點有關，第一北部較能接受新觀念、第二銀行評估房屋價值較高，所以申請占比相對來得高，不過也非人人適合此方案，因為假使房屋地段不佳、房屋鑑價低，平均每月得到的款項可能連一萬都不到。

金管會公布到今年2月底止，銀行辦理以房養老核貸額度有177億元、3186件，近五成都集中北北基地區，且有5成4的貸款人都是女性。

台灣65歲以上人口持續攀升，之後將朝向超高齡社會，而所謂的以房養老，是老年人將房屋抵押給銀行，經由銀行評估後、核定每月貸款額度給民眾使用，也是一種將「不動產變成退休金」的概念，而等到老人身故後，所抵押的房屋就歸銀行所有。

▲老年人。（圖／台灣失智症協會提供）



日前金管會統計，申辦最多前三大地區為北北基、中彰投、桃竹苗，再以性別區隔，女性占5成4，男性占4成5。

天時地利不動產總經理張欣民推測，國人普遍存「有土斯有財」觀念，大多數年長者手頭持有房地產，還是希望可以傳給子孫，以北部地區申辦件數較多來看可能與兩點有關，第一北部較能接受新觀念、第二銀行評估房屋價值較高，所以申請占比相對來得高。

張欣民提醒，依現行以房養老貸款方案條件，最高貸款成數可到七成，銀行得先評估申請人的房子價值，才能確定每月核貸數、利率等，較適合有房產、缺乏現金流或流動性資產者。

張欣民表示，以房養老不見得適合每一種人，假使房屋不是位在大都會區、或是價格較抗跌地段，那麼銀行核定的可貸款的成數就會比較低，那年長者月領固定生活費也會受影響。

舉例來說，65歲男性以內政部計算餘命20年來看，申請以房養老方案，銀行鑑價不動產現值1200萬元，每月可得3萬3200元，但如果今天銀行評估不動產現值為300萬元，那每月只能拿到8200元，甚至連1萬元都不到。