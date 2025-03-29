徐佳馨／史上最大規模退休狂潮來襲　房市Ready沒？

▲台灣房市所要面臨的不只是多空交戰，隨著人口老化、少子化現象持續，二戰後嬰兒潮世代預計將在10年內陸續退休，形成史上最大規模退休潮。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／住商企研室執行總監徐佳馨

最近市場話題都在降價、崩盤等議題糾纏，空方勢力已然成形。不過，在此之外，台灣房市所要面臨的反而不只是多空交戰，隨著人口老化、少子化現象持續，二戰後嬰兒潮世代預計將在10年內陸續退休，形成史上最大規模退休潮。

根據內政部資料，2023年底我國65歲人口達32萬6247人，創近10年新高，而2023年底15~64歲工作年齡人口占總人口之69.7%，已跌破7成。

其中，2023年底65歲人口32萬6247人，較2022年底增加1萬8177人，為近10年新高；至於5年內將屆滿退休的60~64歲人口，2023年達175萬4721人，因平均壽命增長而逐年上升，較2022年底增加3萬9141人，幅度達2.28%，且近10年均呈增加趨勢，顯示未來5年退休人數將逐年增加。

另依據國發會人口推估資料，60~64歲人口數2024年以後仍將持續增加，並於2026年達到高峰176萬7492人，顯示大退休潮將至少持續至2026年才會逐漸緩和。

▲雖說全台住宅供需貌似平衡，但若排除50年以上的老舊住宅，平均每戶住宅數則下降至 0.9。（示意圖／記者張雅雲攝）

從數據來看，台灣房市在少子化未到之前，就要迎來第一波因老化造成人口結構改變所產生的衝擊，最直接的有2大挑戰。

其一，因應退休趨勢，居住問題是否有更多元的方向？

年長者因身體退化影響日常，在目前都更危老速度緩慢，新案價格高不可攀，雖說全台住宅供需貌似平衡，但若排除50年以上的老舊住宅，平均每戶住宅數則下降至 0.9，意味著整體住宅供給與民眾需求仍有落差。

特別是都會地區問題更為嚴重，民間自主退休方案似乎還無法補足這個缺口，政府如何因應，是一大挑戰。

其二，台灣最富一代退休後，累積的財富是否能發揮更大效益？這些作為台灣穩定力量的中產階級，延續財富也就延續一定程度的社會安定，政策、制度是否能保護民眾的身家，引導這些經濟累積果實，重新在這塊土地上開花結果，讓這些財富成為新的經濟成長驅動引擎，會是下一個世代的課題。

房市漲跌不過一瞬，趨勢才是長線王道，實打實解決迫在眉睫的困境，比起把價格打到人人買得起，或許才是更功德無量的事。

►徐佳馨小檔案

學歷：國立台灣大學EMBA財務金融組碩士

經歷：住商不動產公關、企劃室經理

現職：住商機構企研室執行總監/住商機構發言人