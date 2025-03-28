黑舊老！　萬華90年平房每坪235萬元賣出

記者項瀚／台北報導

萬華史上第二老！西園路一段屋齡90年的平房，房屋僅登記9.7坪以總價2418萬元交易，但專家表示，該筆交易包含10.3坪商業地，換算每坪地價235萬元不貴，頗具都更開發效益。

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▲萬華西園路一段90年的9.7坪老屋，以2418萬元交易，是萬華區史上第二老的建物交易。（圖／記者項瀚攝）

最新實價揭露，萬華區西園路一段9.7坪平房以2418萬元交易，屋齡高達90年，也就是在民國24年興建完成，當時還是日治時期，歷史相當悠久，是萬華區有史以來第二老的房屋交易。

記者實地走訪，該物件共有2層樓高，但謄本僅登記1層，多出來的部分應是後來增建，從外觀來看確實頗有年代感，目前鐵門下拉，看似無人居住使用。

經查謄本，交易買方為張姓自然人，戶籍登記地隱藏，出手購買老屋基本上就是看中土地價值，本次交易移轉了10.3坪土地，換算單價約235萬元。

據在地土開說法：「區域有不少建商插旗都更整合，而屋齡90年的這幾棟平房，因為每棟的土地持份高，地主的期待值也高，非常不好談，反倒是一旁的4層公寓已有建商整合完成，準備送件。」

欣聯建設執行長蕭傑楷分析：「本次90年老屋交易土地為商業區，容積率高，土地單價235萬元不貴，若能把周圍整合起來，具雙面臨路條件，讓基地規模達300坪以上，頗具開發效益，雖然區域有一些環境抗性，但新案單價推85萬元不是問題。」

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪補充：「該地位於西園路一段、桂林路交叉，屬於萬華頗為熱鬧的地段，距離龍山寺捷運站步行3分鐘即可抵達，若順利推案可主打捷運站，且基地對面就是萬華分局，治安也有保障。」

▲萬華區史上最老的3筆房屋交易。（表／記者項瀚攝）

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