LaLaport帶動人潮！「南港 vs 內湖」哪裡更有潛力　專家給答案

▲LaLaport為南港帶來更多人潮。圖為開幕第二天資料照。（圖／記者林明瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南港LaLaport日前正式開幕，吸引大批人潮搶逛，就有網友想知道，現在南港越來越貴，且非常繁華，南港是不是已經大勝內湖了？貼文曝光後，掀起網友討論，信義房屋專家認為，其實南港和內湖很像，不過就潛力來說，目前是南港的焦點還是比較多一點。

有網友在PTT的home-sale板上，以「南港是不是X打內湖了」為標題發文，提到內湖以前就算貴，但現在南港建設也越來越完善，加上LaLaport開幕後，更能明顯感受到當地的繁華。他認為，南港既有捷運板南線，還有高鐵加持，現在是不是已經大勝內湖了？

貼文曝光後，有網友表示，「內湖自成一格，可惜去哪交通都不方便，商業機能只能算是有捷運的天母了」、「有大型購物中心有差，多個LaLaport整個氛圍又提升一個檔次」、「南港勝，看好南港展覽館展周邊，藍棕捷運線交匯，藍線坐一站就到高鐵站，走路可到園區上班跟LaLaport」。

也有網友認為，「內湖比較宜居啦」、「內湖就住宅區，南港三鐵X打，但現在生活機能還沒起來」、「環狀起來，就換回內湖了」、「樂見南港發展，但要選住哪裡我會選西湖到港墘這段」、「內湖的好處是上班出內湖不塞，假日內科一帶像空城」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，其實南港和內湖很像，一個有南港軟體工業園區，另個有內湖科學園區，以這兩個區域來說，若要比潛力，目前可能南港的焦點會多一點。另外網友提到的內湖比較宜居，曾敬德認為倒也沒有，只是內湖的發展算是比較快一點。