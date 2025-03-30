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北市「大齡商辦」交易占比破4成　2024平均每週交易3戶

▲▼ 大安區商辦 。（圖／記者項瀚攝）

▲觀察2024年台北市商辦交易，屋齡超過30年的物件成交182件，占比超過4成。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

觀察2024年台北市商辦交易，屋齡超過30年的物件成交182件，占比超過4成，顯示大齡商辦需求強勁。專家觀察，不少買方購屋心態『買舊勝過買新』，指名要找市區中古商辦，主要看好3大核心優勢。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

信義全球資產統計實價登錄資料，2024年台北辦公室交易屋齡級距，10年內交易件數有109件、占總件數24%；10～20年交易件數有74件、占16%；20～30年交易件數有84件、占19%。

而屋齡逾30年以上的辦公室交易件數則有182件、占41%，等同於一個禮拜就賣出約3間大齡辦公室，大齡商辦需求強勁。

信義全球資產公司總經理林三智表示：「指標辦公商圈老商辦交易熱度持續不墜，不少買方購屋心態『買舊勝過買新』，指名要找市區中古商辦，主要看好3大核心優勢。」

第一，進駐商業機能熱絡、產業群聚成熟的辦公商圈，有益於企業發展，也能為品牌形象加分。第二，精華地段不動產具備穩健的保值性及增值力，可助企業抵禦通膨、強化財務結構。第三，是具備未來改建潛力，可享後續開發效益，創造重建商機。

另外，精華地段的新穎高檔商辦，也很搶手，且近年增值驚人。今（26日）實價揭露，去年底交信義計畫區「統一國際大樓」高樓層戶以約7.68億元，含車共430.15坪，換算單價約222.8萬元，創下全台商辦單價新高紀錄。

值得關注的是，該戶前一手屋主2019年以5.5億購入，持有6年後轉手帳面增值2億1856萬元，增幅高達4成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「政府打炒房以住宅為重點，對商用不動產的限制較少，私法人購買商辦免經許可，加上國內產業發展仍活絡，精華區豪辦近年的租金水位又持續上揚，因此有自用需求的企業，在商用市場購屋佈局的仍屬積極。」

▲▼ 。（表／台灣房屋統計）

▲2024年台北交易量前三名億元商辦。（表／台灣房屋統計）

另外，觀察2024年台北億元商辦交易量前三名，由士林豪辦「欣翰士林官邸」9筆奪冠，第二名為內湖「興富發T1」5筆，第三名則是中山區「大直豐匯」、「國票金控大樓」各成交3筆。

第一建經研究中心副理張菱育表示：「億級辦公室交易買方多半是上市櫃公司，或是大型科技業主，空間坪數需求高。內科產業聚落群聚效應高，但供給飽和，商辦供給延伸到外圍潭美段、舊宗段，以及大直商圈，且這類新型商辦規劃既有上千坪大坪數，也有百坪戶別，提供大企業總部規劃，或潛力新創產業進駐，佈局上具彈性，成為商辦市場的新焦點。」

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關鍵字：商辦老商辦辦公室屋齡信義全球台灣房屋

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