老公寓共同持有！大伯想賣「要買下來嗎」　專家給答案

▲要把老公寓買下來嗎？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

如果公寓屋齡40年以上，該買下來嗎？近日有網友發文透露，他們住在老公寓內，且由父親、大伯共同持有。該房約有1700萬元的價值，最近大伯因需要現金而想賣房，因此他就想知道，他們該不該把大伯那部分買下來？對此，信義房屋專家認為，這沒有標準答案，如果有住的需求，直接跟大伯買也可以。

有網友在Dcard上，以「老公寓該買嗎」為標題發文，提到他們目前住在屋齡40年以上、30坪的老公寓內，該房由父親、大伯共同持有。經估算，房子約有1700萬元的價值，而大伯近日就因有現金需求，就有意將房子賣出。

原PO透露，父親和他討論，想要父子倆一起把大伯那部分買下來，不過他的薪水也就45K，至於父親的工作則不穩定，因此他就很擔心，若真的買下來了，會有很大的壓力，且沒什麼生活品質，大家覺得這樣的條件該買嗎？

▲該房目前是原PO父子倆在住。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「目前誰在住？若你們住，不買下來就只能搬走了」、「大伯缺錢，你爸有很多籌碼可以和他砍價，至少可以砍一成」、「我當初是買下來，因為去外面買中古屋也不知道屋況如何，但主要還是要衡量自己的狀況啦」、「價錢合理就買，因為共同持有你要賣也賣不掉」、「看地點」。原PO也回應，該房目前確實是父子倆在住。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，這沒有標準答案，如果有住的需求，直接跟大伯買也可以，而且還可以談看看價格，說不定對方賣不到850萬元。曾敬德也指出，以現有資訊換算單價，覺得地段應該還不錯，倘若目前住得習慣，可以跟銀行貸款，向大伯買；當然，若想賣掉、買新的也可以，就變成背房貸。