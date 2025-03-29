勇敢出價卻被酸！買家開1250萬「談1680萬中古屋」一票反炸鍋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名買家近日分享看房經歷，表示看上一間28年建坪55坪的中古屋，開價1680萬，出價1250萬後卻被賣方反酸「低於實登買不到」，還遭質問「預算這麼低怎麼看這種房子？」讓買家無奈又困惑。貼文引發討論，「第一次出實登9折還被嫌？」「直接説你的上限，雙方都不浪費時間！」

原PO在「買房知識家」表示，最近看了一間28年建坪55坪的中古屋，開價是1680元，他就想出1250萬試看看（實登25/坪，原PO出22.7/坪）。結果他的想法卻被酸，「你出這麼低喔？重點是要買到啦，你低於實登，買不到啊，銀行鑑價也在開價附近呀。」

對方甚至還說，「預算只有1250，怎麼會看到1680的房子呢？自備款是不是不夠啊？價差太大買不到，而且過完年買家會變多，房價又要緩漲了喔！」看到貼文後，就有網友傻眼表示，「為什麼出價不能低於實登？誰說房價一定要往上疊？愛賣不賣」、「要是鑑價為真，低於三成能買得到，屋主親朋好友甚至這間房子的鄰居就買了。」

有人則認為，「就真的勇敢出價啊，除非你非買不可」、「屋主急售，或是房屋有很大抗性你又不在意，比較有機會買到實登以下」、「你還好吧，我更狠，41/坪我都直接殺到29/坪」、「想買的便宜 也可以出999萬啊！重點要買得到。」

也有一票網友炸鍋直呼，「想買也要拿點誠意出來」、「可以先問問自己的房子會不會低於實登出售？」「您自己是屋主…願意底於行情將房子售出？」「買房前：買方想買低，賣方想賣高。買房後：買房變賣方，開始想賣高。人性本是如此，沒有誰對誰錯！所以不用糾結，等有緣物件出現再說吧！這個房子和你無關也無緣。」