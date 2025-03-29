▲下一個新板特區！「桃園新站」增值房價，30分鐘實現北北桃舒適圈。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷、鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

台鐵和捷運雙鐵共構的「桃園新站」，在去年7月舉行開工典禮，完工後會和桃園捷運綠線以及棕線共構，成為銜接雙北市以及桃園都會核心區最重要的交通樞紐，更是下一個新板特區以及南港車站的翻版指標。

▲▼台鐵和捷運雙鐵共構的「桃園新站」完工後，將成為銜接雙北市以及桃園都會核心區最重要的交通樞紐。

財經專家盧燕俐指出，桃園新站具備兩大優勢。首先，它將打造台北與桃園之間一小時的便捷交通，形成舒適的生活圈，吸引許多在雙北工作但預算有限的首購族或置產族來桃園購房；其次，隨著捷運綠線和棕線的匯集，桃園新站將成為全桃園唯一的三鐵共構站。三鐵共構帶來獨特的軌道經濟與發展潛力，無論在房價還是生活機能上，都有機會成為下一個新版特區。

▲財經專家盧燕俐指出，「桃園新站」無論在房價還是生活機能上，都有機會成為下一個新版特區。。

政府透過鐵路地下化，打通中正路與延平路，讓桃園市中心成為目前最具發展潛力與關注的區域。此外，政府重金投入千億資金，活化長期閒置的台銀土地，這塊土地是市中心最大的稀有商業用地。隨著桃園新站迎來新時代，當地建商「展志建設」推出桃園新站指標個案「展志縱橫時代」，距離桃園火車站約500公尺，打造約30分鐘內可實現的北北桃通勤舒適圈，成功吸引桃園與雙北菁英族群的目光。

▲當地建商「展志建設」推出「展志縱橫時代」，打造約30分鐘內可實現的北北桃通勤舒適圈。

財經專家盧燕俐表示，「桃園新站的計劃，政府至少是砸了千億元以上，可以看得出來，政府真的是很用心在規劃相關細節，包括活化很多的工業區，未來也會釋放更多的精華區，所以我認為到時候，桃園新站會成為一個嶄新的地標，城市的風貌完全不一樣，在這邊置產，我想大家可以很放心、很安心，未來的房價趨勢可以期待」。

▲▼桃園新站結合商業、轉運、辦公，替區域房市帶來全新願景。

「展志縱橫時代」不僅擁有完善的交通和生活，還規劃近千坪大基地、百米建築面寬，將成為區域新地標建築，建案規劃市場最受歡迎的均質3房格局，一層雙併單純、前後陽台設計，戶戶都擁有雙面採光，並且採用先建後售方式，讓住戶買得更安心，桃園新站結合商業、轉運、辦公，替區域房市帶來全新願景，而「展志縱橫時代」以地段穩站桃園市中心，引領未來全新時代，增值潛力備受看好。

▼「展志縱橫時代」規劃市場最受歡迎的均質3房格局，一層雙併單純、前後陽台設計，戶戶都擁有雙面採光。

