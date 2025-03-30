雙薪250萬「扛每月房貸8萬」買2500萬新屋！　全場勸退：買中古屋

▲網友勸退原PO。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，雙薪家庭有2寶，年收250萬，夫妻倆分別是白領和公教人員，目前居住在50年的無電梯3房老公寓，位於學區內且生活機能良好，儘管已經重新裝潢過，但都更遙遙無期，看上一間預售捷運宅，總價2500萬元，但比現在小10坪，且只有2房。對此，信義房屋專家認為，待在原住所會更好。

有網友在PTT發文，雙薪年收250萬元，資產目前400萬，目前居住在50年的無電梯3房老公寓，生活機能佳又是學區內，房子重新裝潢過，每月居住成本1萬元，不過房子老舊且無車位，想搬到新大樓。

他透露，目前看上2500萬元的預售屋，附近還有捷運站，不過比現在的房子小10坪，「正大三+1小房，變2+1房」，房貸月還款約8萬元。他坦言，已經習慣現在的住家，且只要負擔1萬元，想到每月要付8萬元的房貸就很焦慮，「一旦簽約，需將大量股票獲利了結，支付首付與頭期，沒辦法想像儲蓄歸零」。

貼文曝光，網友建議，不一定要買新的，「平日省一點，因為有雙寶建議再買一間，但不一定要新的」、「如果是在新北一環，預算2500買中古大樓三房車是比較務實的選項」、「買新房？公設比就吃光，中古室內坪比較大」、「換個中古電梯如何，應該能滿足需求又能扛」、「2500萬的三房坪數一定很小，不要相信樣品屋」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以財務上的規劃來說，是不划算的，要付出的代價比較多，不過，主要還是看原PO想改善現在居住地的那個部分，且原PO一家四口，「如果有小孩三房會舒服一點，兩房會比較擠，建議待在原本的地方就好」。