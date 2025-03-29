存到200萬「要先買房or先確認有無小孩？」　網答案一面倒

▲應該先買房，還是先確認到底會不會生小孩？（示意圖／取自Stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是買房，還是生小孩，都要考量自身經濟狀況。近日有網友發文透露，因為她一直還沒有生小孩，所以錢存得算快，但她同時又擔心，如果房子買下去了，她又懷孕了，會不會不夠住？因此她就想知道應該先買房，還是先確認會不會有小孩？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「先買房？還是先有小孩」為標題發文，提到她的肚子一直沒有消息，在還沒生小孩的情況下，錢存得算快，目前已經有200萬元的頭期款了。

原PO透露，她其實有意買透天厝，雖然有人覺得買小坪數就可以了，但她不知道未來是否會生小孩，如果買下去又生了小孩，就怕不夠住；可是現在也還沒有小孩，如果直接買大坪數，好像又有點浪費。因此她就想知道，現在應該先買房，還是先確定會不會生小孩？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「透天小坪數，應該還是有幾間房間吧，會到小孩不夠住嗎」、「房子貸款付完確定是資產，小孩真的不好說」。網友也一面倒認為，應該優先買房，「先買房再說，沒錢不用生小孩」、「通常小孩生了要買房不容易，先買房再說」、「先買房，房價的漲幅速度，比不上薪資還有小孩成長的費用，而且小孩子有窮養、富養，但端看父母給他的陪伴和教育方式」。