簽約4600坪「最複雜都更案」　遠雄：正加大雙北都更布局

▲「永和大陳社區」都更案單元1於今（30日）舉行簽約儀式。（圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／台北報導

全台最複雜都更案「永和大陳社區」已全數定案，最後一塊拼圖單元1由遠雄拿下，在今（30日）舉行簽約儀式。遠雄表示，雙北大面積土地稀缺，公司正加大布局都更合建，大陳單元1預計2030年Q1推案，每坪均價可能抓在百萬。

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被稱為全台最複雜都更案的「永和大陳社區」7單元已全數定案，其中最後一塊拼圖單元1由遠雄建設拿下，並於今（30日）舉行簽約儀式。

永和大陳都更案單元1基地面積廣達約4600坪，是7個單元中最大的一塊，更新後樓高也是7個單元中最高的，遠雄規劃3棟地上39層、地下6層建築物，並規劃幼兒園、公托中心及社會住宅等公益性設施。

遠雄建設副總謝清林表示：「該案共規劃1524戶，大致上設定為2~3房，遠雄分回總銷250億元，但由於該案還有一些地主需整合，預計2029年Q2取得建照，2030年Q1正式推案，隨未來營建成本每年上漲，銷售均價可能會抓到百萬。」

謝清林表示：「雙北市土地稀缺，尤其是大面積土地只能依靠都更，公司也在雙北加大布局都更、合建，聯開案也會評估，以公司整體開發方向來看，北部約占5成。」

面對當前房市寒冬，謝清林表示：「遠雄建設希望每年都有穩定營收與獲利，優先追求資金效益，還是會按照請照進度推案，不會刻意延後，住宅案目標都是在取得使照前完銷，也有信心。」





▲「永和大陳社區」都更案單元1現況。（圖／記者項瀚攝）

今日永和大陳單元1都更簽約典禮，新北市秘書長邱敬斌也在場見證。他表示：「大陳單元3即將施工、單元4整合規劃中，單元5、7審議中，而單元6則預計今年下半年開始拆除動工。」

永和大陳都更單元2已是屋齡4年的社區「勝開大地」，單元3、4由新北住都中心擔任實施者，並由皇翔建設得標。而單元5~7皆由建商擔任實施者，單元5將由茂德機構開發，單元6、7則是永和當地指標建商漢皇集團。

邱敬斌表示：「在完成永和大陳社區最後一塊拼圖的重大里程碑後，希望能做為成功的示範案例，帶動新北市的老舊社區重建，更責成新北住都中心在捷運頂溪站周邊、板橋浮洲等地推動大面積都更案。」

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