流標7次！近文山特區30坪公寓法拍　底價剩297萬

▲高雄文山特區附近有間老公寓，過去曾發生非自然死亡案件成為凶宅，今年邁入第三輪、第八次法拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄文山特區附近有間老公寓，過去曾發生非自然死亡案件成為凶宅，2021年首度出現在法拍市場，當時底價430萬元，歷經7次流標，今年邁入第三輪三拍，底價297.6萬元，4月10日將開標，等於蛋黃區公寓法拍價再打69折，吸引不少民眾注目。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

該物件位於三民區民信路，遭拍賣原因為「清償債務」，屋齡46年，為公寓3樓，建坪30坪，4月10日進行第三拍，底價為297.6萬元。根據法院筆錄表示，該物件2015年曾發生民眾於屋內溢頸上吊死亡，且為不點交案件。

▲覺民路、澄清路商家林立，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

不過該公寓從2021年就流入法拍市場，第一輪第一拍底價為430萬元，曾在三拍以340萬元標出，因故取消得標後，2022年重新進行三拍再流標，後又歷經第二輪共二拍流標，一路流標至今，已進入第三輪法拍的三拍，換言之已經流標7次，連底價也從第一輪一拍的430萬元打了69折。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，該物件位於三民區覺民商圈，鄰近鳳山最熱鬧的文山特區，覺民路、澄清路商家林立，商業機能相當發達，並屬於知名的陽明學區，附近就是中山高交流道、正義車站，聯外交通相當便利。

▲可以用低總價同享文山特區的生活機能，近年吸引不少首購族到覺民商圈購屋。（圖／記者張雅雲攝）

鄭啟峯表示，高雄房價愈漲愈高，公寓具室內實坪較大的優勢，加上可以用低總價同享文山特區的生活機能，近年吸引不少首購族到該區購屋，該區公寓多為40年以上，1樓若作為住家用途，單價約30萬元，若可作為店面使用，則上看40~50萬元，2、3樓單價落在約25萬元，4樓以上約為20萬元上下。

歷史 時間 價格 (萬) 法拍結果 第一輪第一拍 2021/5/13 430 流標 第一輪第二拍 2021/7/22 344 流標 第一輪第三拍 2021/9/23 310 得標取消 2022/1/13 310 流標 第二輪第一拍 2022/10/13 320 流標 第二輪第二拍 2022/11/17 256 流標 第三輪第一拍 2025/1/9 465 流標 第三輪第二拍 2025/2/6 372 流標 第三輪第三拍 2025/4/10 297.6 即將開標

▲該公寓歷年法拍紀錄。（ETtoday製表）

透明房訊《104法拍網》副總經理陳慧瑜表示，該物件換算單價10萬元，已遠低於市場行情，若不是凶宅也不會出現該價格，加上地段好、低總價，就算是凶宅，也已低於市價6折，研判三拍不怕凶的買家有機會進場，不過若想等價格更低，第四拍標出機會更大。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點