流標7次！近文山特區30坪公寓法拍　底價剩297萬

▲高雄文山特區附近有間老公寓，過去曾發生非自然死亡案件成為凶宅，今年邁入第三輪、第八次法拍。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄文山特區附近有間老公寓，過去曾發生非自然死亡案件成為凶宅，2021年首度出現在法拍市場，當時底價430萬元，歷經7次流標，今年邁入第三輪三拍，底價297.6萬元，4月10日將開標，等於蛋黃區公寓法拍價再打69折，吸引不少民眾注目。
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該物件位於三民區民信路，遭拍賣原因為「清償債務」，屋齡46年，為公寓3樓，建坪30坪，4月10日進行第三拍，底價為297.6萬元。根據法院筆錄表示，該物件2015年曾發生民眾於屋內溢頸上吊死亡，且為不點交案件。
▲覺民路、澄清路商家林立，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）
不過該公寓從2021年就流入法拍市場，第一輪第一拍底價為430萬元，曾在三拍以340萬元標出，因故取消得標後，2022年重新進行三拍再流標，後又歷經第二輪共二拍流標，一路流標至今，已進入第三輪法拍的三拍，換言之已經流標7次，連底價也從第一輪一拍的430萬元打了69折。
高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，該物件位於三民區覺民商圈，鄰近鳳山最熱鬧的文山特區，覺民路、澄清路商家林立，商業機能相當發達，並屬於知名的陽明學區，附近就是中山高交流道、正義車站，聯外交通相當便利。
▲可以用低總價同享文山特區的生活機能，近年吸引不少首購族到覺民商圈購屋。（圖／記者張雅雲攝）
鄭啟峯表示，高雄房價愈漲愈高，公寓具室內實坪較大的優勢，加上可以用低總價同享文山特區的生活機能，近年吸引不少首購族到該區購屋，該區公寓多為40年以上，1樓若作為住家用途，單價約30萬元，若可作為店面使用，則上看40~50萬元，2、3樓單價落在約25萬元，4樓以上約為20萬元上下。
|歷史
|時間
|價格 (萬)
|法拍結果
|第一輪第一拍
|2021/5/13
|430
|流標
|第一輪第二拍
|2021/7/22
|344
|流標
|第一輪第三拍
|2021/9/23
|310
|得標取消
|2022/1/13
|310
|流標
|第二輪第一拍
|2022/10/13
|320
|流標
|第二輪第二拍
|2022/11/17
|256
|流標
|第三輪第一拍
|2025/1/9
|465
|流標
|第三輪第二拍
|2025/2/6
|372
|流標
|第三輪第三拍
|2025/4/10
|297.6
|即將開標
▲該公寓歷年法拍紀錄。（ETtoday製表）
透明房訊《104法拍網》副總經理陳慧瑜表示，該物件換算單價10萬元，已遠低於市場行情，若不是凶宅也不會出現該價格，加上地段好、低總價，就算是凶宅，也已低於市價6折，研判三拍不怕凶的買家有機會進場，不過若想等價格更低，第四拍標出機會更大。
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