為何越來越多年輕人當保全？　網曝現實面：也領一樣的薪水

▲為何有越來越多年輕人做保全？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

大樓、公司都常見保全人員，近日有網友發文表示，他聽比較資深的保全大哥說，現在有越來越多年輕人投入這個行業，因此他就想知道其中原因，這是為什麼呢？貼文曝光後，引發網友討論。

近日有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼現在越來越多年輕人做保全」為標題發文，提到他之前和一些比較資深的保全大哥聊天時，得知過去都是年紀比較大的人在做保全，但如今則有越來越多的年輕人進入這行。

對此，原PO就好奇原因，想知道是為何？他也提出疑問，男性年輕人投入保全工作，是否會受到社會刻板印象的影響，進而影響他們與人交往？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「躺平的人蠻適合的」、「沒錢還刻板印象，本末倒置了」、「你終究要做保全的，為何不一開始就做」、「還真的是躺平最佳選擇」、「聰明的選擇啊」、「只有自己一個人的話，混保全賺的錢真的花不完」、「有些有在準備考試，然後找很閒的社區可以看書」。

也有網友表示，「沒錢做什麼工作都一樣」、「你去便利商店忙，也領跟保全一樣的薪水」、「聰明啊，一般職場壓力那麼大領的也沒比較多」、「工時多50%，薪水有多50%嗎」。

據了解，多數保全的主要工作是「通報」，但也會包辦一些非分內工作的事情，因為若不做就可能會被投訴。雖很多人覺得保全的工作輕鬆，只要看看監視器，不過要長時間坐在椅子，沒找其他事情做也很難撐，原則上只要上班時間都在駐點上保持清醒，遇到事情能處理、回報，於規定時間巡邏打卡，就很不錯了。

至於薪水部分，人力銀行上的職缺大多落在月薪3萬元左右，如果地點在精華區，或者是工時較長、夜班等，也有到5、6萬元不等。