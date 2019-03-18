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花大錢買露台戶圓空中花園夢　網友批：來接垃圾跟屍體

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▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北街景。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

民眾身處水泥叢林想親近大自然難如登天，所以越來越多人願意花多一點錢購買露臺戶，打造成充滿綠意的空中花園，不過就有專業網友分析，低樓層露臺戶就是來接垃圾跟屍體，只要有人跳樓或失足立刻變凶宅；高樓層如果是「共同管道」，如果同樓層有人將排氣亂改，廁所、排水管、糞管相連臭味四溢，就連要晾衣服也沒辦法。

該網友以《建商跟屋主不敢告訴你的露台戶秘密》標題在PPT上發文，他指出，很多人買屋特愛露台戶，甚至覺得買到賺到，因此建商往往會將露臺戶賣貴一點，因為對住戶來說多一點錢可以便宜又大碗，但是露臺戶一堆問題。

原Po直言，2、3、4樓的低樓層露臺戶就是來接垃圾跟屍體，只要有人跳樓或失足立刻變凶宅，而且高樓層垃圾往樓下丟倒楣是露臺戶。

別以為高樓層的露臺戶就沒問題，該網友指出，高樓層問題在於「共同管道」系統，因為共同管道糞管透氣、排水管透氣、浴室抽風間等管道共通，如果有人將當層排氣亂改，臭味四溢，就連要晾衣服也沒辦法，家裡臭死人。

天時地利不動產總經理張欣民表示，一般都會地區民眾會將露臺戶當作花台、或是擺放植栽等觀賞空間，不過目前雙北這類型產品較少；另外提醒露臺戶只有特定戶可以使用，算是擁有使用權、而非產權，但依規定加裝雨遮等需要管委會同意，得取得雜項執照，否則經檢舉可能被列為違建拆除。

關鍵字：露台戶露台跳樓管線天時地利不動產張欣民

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