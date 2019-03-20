熱氣球勝地插旗！年代董座練台生跨足旅遊業　24億買下台東鹿野觀光旅店

▲台東鹿野綺麗渡假村。（圖／翻攝自綺麗渡假村臉書專頁）



記者黃靖惠／綜合報導

實價登錄揭露，一筆位於熱氣球觀光勝地台東縣鹿野鄉旅館交易，建物坪數8642.72坪，地坪面積是1.5萬坪，總價24億成交創下東台旅館交易天價，超越桂田酒店集團在2013砸下7億購置台東喜來登酒店，此物件為綺麗渡假村，買方為代集團董事長練台生所有的洄瀾有線電視公司。

綺麗飯店集團之一的綺麗渡假村為珊瑚大王洪明麗所有，該筆交易根據謄本資料顯示，買方洄瀾有線電視公司，乃年代集團董事長練台生所有，練台生在經營媒體、KTV，與土地開發後，再跨足觀光產業，顯見財力雄厚。

綺麗集團從事珊瑚珠寶事業起家，還經營棒球隊，以及多間飯店，成為台東最大企業深耕在地經營，而觀察目前該渡假村還是沿用綺麗名稱，推測買賣雙方應具備合作夥伴關係。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，該渡假村離當地知名熱氣球設置的鹿野高台，只需十分鐘車程，具備不錯的遊客商機，且旅客評價正面，所以才能以歷史新高價售出，另也推測持有方只經營四年便出售，恐仍受當地受觀光潮退波及。

▲台東鹿野綺麗渡假村。（圖／翻攝自綺麗渡假村臉書專頁）



陳炳辰說明，目前花東地區以觀光產業為主力，隨著旅客減少、旅館空房情況嚴重，當初高價購置舊旅館或舊大樓翻新經營的賣方，如今多找不到願意承接者，總價若超過億元以上物件，大多鎖定連鎖商旅品牌、或財力雄厚業者才有接手本錢，所以潛在買家少難以快速銷售。

此外，陳炳辰分析，如綺麗渡假村離熱氣球位置接近，地點還算具備商機，始能吸引買方高價購置，像是離市區較遠的花蓮美崙一帶，便有以1.5億價位出售的旅館物件，迄今三年都無法脫手窘況，高價旅店交易恐仍屬個案。

▲台東鹿野綺麗渡假村。（圖／翻攝自綺麗渡假村臉書專頁）