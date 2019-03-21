看一眼要2000元！　北市豪宅「帶看費」價碼曝光

▲北市文華苑。（圖／記者陳韋帆攝）



記者黃靖惠／綜合報導

房市景氣逐漸回升，購屋買盤信心大增、外出看房，房仲一喜能成交、一憂是帶客戶到部分社區看房，會被管委會索取「帶看費」，而每間價格不同從百元到千元，最高看一眼要價2000元。房仲也表示，不少豪宅社區會向仲介收取帶看費，而這筆費用大多由公司、仲介分攤，並不會向消費者收費，但積少成多、每個月累計下來還是很可觀。

看房也要付費？有社區管委會要求房仲帶人到社區看房必須支付費用，也就是俗稱「帶看費」，不過近年衍生出更多以「清潔費」、「停車費」名義收費。

而依照現行的《公寓大廈管理條例》規定，社區管委會為自住經營，向房仲或是看房者收取「帶看費」的行為，屬於民間交易，必須先辦理營業登記後，才能索取收費，且必須開收據，否則涉嫌逃漏營業稅。

▲大直區大坪數豪宅「良茂京都」。（圖／台灣房屋提供）



大師房屋業務經理彭壯雲表示，台北許多豪宅都有收帶看費，而這筆費用多由公司和仲介分擔，很少要消費者掏錢支付，而台北市目前行情約200～800元不等，也曾遇到管委會針對性的收取帶看費，也就是同一物件「租賃不收、但售屋要收」。

彭壯雲認為，一物件同時委託多間仲介代售，因而社區想篩選客戶、收取這筆額外費用，再拿這筆費用維護公設，以目前的價格來看，文華苑2000元、元大一品苑500元、貝森朵夫500元、國美商隱300元、晴美璞真800元、華固雙橡園500元、良茂京都500元、台北信義500元、敦南ㄧ邸300元、忠泰隱200元、信義寶徠500元。

不過也另有房仲在臉書分享，因為每次500元帶看費真的很傷荷包，某次拜訪時和屋主提到帶看費事情，而屋主也十分體諒表示願意付300元。