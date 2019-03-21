上門收納一次服務費用9000元？　整理師：會OO才賺得到

▲家庭整理。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock ）

大陸中心／綜合報導

大陸近年來收拿整理的觀念興起，整理師這個職業隨之而來。據了解，整理師有別於家政服務，不僅是做簡單收拾工作，還要透過規劃去梳理客戶家中物品收納區域、方式。一次服務人民幣2000元（約新台幣9000元）的整理師張丹表示，「整理的第一步是先把時間和空間規劃好。」

他提到，在成為整理師前，他任職於知名外商企業的市場部，「因為經常買買買，家裡東西特別多，尤其是書，一度堆積如山。」

他說，會成為整理師，是在2014年搬家時，對雜物進行大清理，在處理掉9成藏書後，發現留下的書籍大多有關整理收納，「那時候我才發現，原來自己喜歡的是整理而不是市場營銷。」

他表示，在日本整理師近藤麻理惠的著作《怦然心動的人生整理術》的啟發下，開始對居住環境進行整理、規劃，「扔掉了整整7大箱衣服，為了讓書籍擺放更合理，自己做了一個書架，引得小區很多住戶都來參觀。」

由於頻繁出差，在工作與家庭間難以平衡，張丹2016年決定辭職，並嘗試成為一名職業整理師，「我給自己訂了3個月的期限，如果沒有甚麼進展就重回老本行。」

他說到，在工作起頭時，並沒有人認為自己需要整理師來進行規劃，「先從自家開始整理，再慢慢幫助朋友家解決生活中遇到的實際問題。」

由於受到幫助的朋友積極介紹，他又得到了新的客戶「朋友的親朋好友」。工作完成後，張丹將具體案例與整理知識透過維信公眾號分享，如此一來，他的職業生涯順利走上正軌。

他表示，在整理前，會先進行前期諮詢，了解客戶家中現況、布局與生活習慣，再與客戶討論工作日的著裝要求等細節，「其實第一步就是把時間和空間規劃好。」

▼整理師在工作前，會先與客戶進行溝通、協調。（圖／記者周姈姈攝）

除前期諮詢外，他還要實際走訪勘查，接著才做出規劃方案的初稿；與客戶溝通方案定稿後，再準備相關收納工具，上門整理工作才正式開始。

他提到，以2延米（延米是標準規格的高度和徑深尺寸下，邊緣為一米的吊櫃加邊緣為一米的地櫃加邊緣為一米的檯面，合起來稱一延長米，簡稱一延米。）的衣櫥為例，整理時間約落在5小時，如果衣物較為散亂，也可能花上8、9個小時工作，「客戶大部分是女性，很多都是衣服太多，不僅裝不下找不到，還很容易亂買。」

他說，整理的要訣在於「喜歡」與「常用」兩個要素，透過客戶的分類，進行整理，「每個人有不同的習慣和需求，一般情況看，最簡單的原則就是好用、能維持。」

他表示，「喜歡且常用的衣服要放在方便拿取的地方，喜歡但不常用的可以放在相對高處或隱蔽空間；不喜歡但常用的衣服同樣要方便拿取，但可以加入購物清單進行換代，不喜歡又不常用的就透過二手渠道售賣或捐贈。」

▼整理師與客戶溝通後進行收納，合理規劃空間。（示意圖／王朝酒店提供）

他表示，整理師在APP上的薪酬落在每小時人民幣300元到人民幣1000元（約新台幣1350元到4500元）不等，而依照不同的整理範圍，花費時間也有差別，「以1延米的衣櫥為例，需要整理3至5小時，全天整理費用大概數千元。」

他說，整理師的收入來源較為不穩，所以要自行開發新型業務，「在『核桃live』上的視頻課程收費68元（約新台幣306元），全網累計有10萬人觀看，現下也有定期講座。」

他提到，如今整理師行業發展的前景，與最初的一片貧瘠不同，已經變得成熟，且漸漸從一、二線城市向外延伸，「但在我看來，更重要的是，愈來愈多人認識到整理的價值。」