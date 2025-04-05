股價跌破千點台積宅房價鬆動　在地：搖滾區4字頭盤整

▲楠梓首座2奈米廠今年正式量產，距離廠區最近的「台積電第一排」成房市焦點。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電3月底在高雄宣布擴廠，楠梓首座2奈米廠今年正式量產，距離廠區最近的「台積電第一排」成房市焦點，信義房屋專家表示，首排搖滾區房價從3年前約25萬元，今年均價已出現4字頭行情，漲幅達6成，不過近期遇上第七波限用管制，房價開始盤整。

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台積電赴美擴廠消息一出，加上近期股價跌破千元大關，外界對台積宅信心出現不少波動，如今高雄廠區擴產計畫底定，將規劃5座晶圓廠，讓不少「楠梓漢」都相當振奮。

信義房屋楠梓店店長黃致勳表示，3年前台積電設廠消息一出，首要受惠的就是距離楠梓產業園區最近的加昌路一帶，被市場譽為「台積電第一排」。

這條路段老舊透天與新社區大樓交雜，約有12棟新建案。3年前，預售屋每坪開價僅約25萬元，如今已飆升至4字頭，3年來有6成的漲幅，黃致勳指出，加昌路的地理優勢與台積電帶來的就業人口紅利，吸引投資客與自住客爭相搶進。

▲去年自北部南下的園區客購屋動能趨緩，加上不少置產客因貸款不易轉為觀望，甚至有科技人選擇先短期租屋，買氣大幅衰退。（圖／記者張雅雲攝）

不過，去年下半年受到第七波信用管制與銀行限貸令衝擊，部分預售屋屋主交屋時貸款成數不如預期，陸續釋出物件，待售量有所增加，連帶價格也出現波動。

高雄市仲介公會理事陳揚智分析，去年自北部南下的園區客購屋動能趨緩，加上不少置產客因貸款不易轉為觀望，甚至有科技人選擇先短期租屋，買氣大幅衰退，近期楠梓房價開始出現盤整，中古房市單價與去年高點相比出現1成跌幅，上攻無力。

陳揚智表示，去年下半年受政策影響房市趨冷，台積電楠梓擴產短期雖難以刺激區域房價出現漲幅，但有增加買賣雙方對未來房市發展的信心。

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