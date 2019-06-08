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人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

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台中帝寶 。（圖／台中帝寶提供）

▲台中長期累積產業實力，未來十年發展看好。（圖／臺中帝寶提供，下同）

房產中心／綜合報導

人說十年大運定成敗，台中歷經長期沉潛已能量滿滿、蓄勢待發，隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

台中帝寶 。（圖／台中帝寶提供）

▲台商返鄉置產潮，「臺中帝寶」吸引中臺灣高端買家進場。

都市發展往往需先經歷一段漫長潛伏期，累積產業實力並籌備完好的交通建設。過去台中產業發展多元，中科、精密機械園區、水湳經貿園區、大里軟體園區、七期商辦等，提供眾多就業機會，也因此能在這波台商回流的時代浪潮中站穩腳步，成為帶同全台經濟蓬勃發展的基石。

台中市工業發展是全台精密機械重要產業聚落，且位居全球第四大出口國，日前相關機械業者建議台中先作為「智慧機械之都」，再讓台灣成為「智慧機械王國」。隨著台商回流，巨大、台積電、車王電子、大立光擴大投資，其中巨大機械最有看頭，直接宣布加碼台中50億。眾多大型企業先後進駐精密機械園區，預料將吸納新一波就業人口。

台中帝寶 。（圖／台中帝寶提供）

▲台中七期市區夜景。

隨著就業機會大幅增加，帶動台中人口紅利，為解決人流帶來的交通問題，近幾年台中基礎建設發展飛快，不僅高鐵吞吐量榮登全台第二大、升格中部國際機場，加上捷運綠線明年即將通車，另一條西起台中港，沿著台灣大道至台中車站十字貫穿台中七期、台灣大道精華房市區的藍線也已拍板通過，多重正向拉力，讓台中前景備受看好，同時也為房市注入活水，掀起企業主、台商等各界富豪赴台中賞屋熱。

▲▼台中帝寶建案採訪。（圖／記者張一中攝）

▲臺中帝寶穩坐台中豪宅霸主地位。圖／記者張一中攝）

看準台中經濟即將大鳴大放，更多房仲業者預期軌道經濟效應，將吸引買方願意積極追價。其中又以街廓規劃良好、住戶水平高、交通便利性及區域發展完善的台中七期最受高端購屋族群青睞。事實上，台中七期屬台灣發跡較早的高端重劃區，在房產界極具指標性，不僅有寬闊街區形成優美的市容，新光三越、大遠百內眾多一線精品大牌LV、HERMES、CHANEL 、CARTIER、BVLGARI齊聚臺灣大道，而富商最愛的指標豪宅「臺中帝寶」也先一步矗立於最保值的台灣大道第一排精華區。

台中帝寶 。（圖／台中帝寶提供）

▲宏盛集團再度精心打造的臺中帝寶，由頂級團隊設計創作，氣度非凡。

臺中帝寶與北台灣豪宅一哥「宏盛帝寶」系出同門，同樣由宏盛集團打造並邀請一流名設計師團隊精心規劃，訴求全程委由日商華大成日系精工打造，外觀則由國際團隊P&T設計，結構鋼骨搭配新日鐵制震、裝載134支UBB(UnBoned Brace)阻尼器，住宅安全係數相當高。正門係由台灣大道20米退縮的迎賓迴車道直抵家門，彰顯住戶的尊貴身分，並採用德製Noblesse精工打造的雙獨立大門盡顯低調霸氣，大廳更由涵碧樓設計師王勝正以珠寶盒為設計概念，象徵往來賓主都像一顆顆稀世明珠般綻放光彩。

▲▼臺中帝寶VVIP盛世之邀　總裁行館公開。（圖／業者提供）

▲臺中帝寶坐享秋紅谷四季景觀。

然而，比起台北市精華區每坪房價動輒180~200萬元起跳，台中地區的房價相對可親，臺中帝寶室內規畫90坪起跳，總價位於4000萬~5000萬區間，符合高階客層現階段資產保值需求，除了商辦、住宅一起評估是當前置產的新趨勢，不少已購客戶選擇作為二代宅。

據臺中帝寶表示，目前已購客戶高達7成是台北富豪特別為家人及子女換屋為主，主要都是看準臺中帝寶與台北宏盛帝寶擁有相似的生活環境、更優越的居住品質，價格僅為台北同級豪宅房價的1/3，不僅完整保有鑲金門牌與金字塔頂端成員身分，照樣入主富豪生活圈，加上臺中位居台灣中心，交通網絡四通八達，南來北往皆便捷；同時坐享秋紅谷四季景觀、國家歌劇院及蔦屋書店等人文藝術環抱，放眼盡是臺中最新銳且具話題性的世界級大作，預料臺中帝寶將在這波豪宅房市熱潮中再寫傳奇佳話。

臺中帝寶|基本資料
臺中帝寶官網>>>
基地位置：臺灣大道三段399號之一 ~ 之五
基地面積：約872坪
使用分區：第六種新市政中心專用區
投資興建：宏壽、潤隆建設、甲士林建設（合建分屋）
全案規劃：劉畀澧-大容聯合建築師事務所
營造團隊：日商華大成
結構工程：ＳＲＣ、剪力牆系統 + 斜撐抗震 + UBB制震
外觀立面：P&T、全棟嚴選石材
結構設計：科建聯合
公設規劃：王勝正 - 十邑設計
建築樓層：35F / B7F
戶別規劃：單層四戶三梯
坪數規劃：A-112坪、B-112坪、C-92坪、D-92坪
規劃戶數：132戶純住家
連絡電話：(04)2253-8811
公設規劃：謙退前庭、LOBBY、B1第二門廳、藝廊、遊輪俱樂部、伊斯蘭泳池、宴會廳、中央廚房、運動BAR、籃球鬥牛場、會議中心、健身房、瑜珈教室、空中俱樂部

關鍵字：臺中帝寶台灣大道台中房產

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