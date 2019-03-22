天龍男擁最多房！名下有幾棟房產　身分證字號揭端倪

▲雙北置產族多。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

你一輩子擁有幾棟房屋？據財政部最新房屋稅籍資料統計，以全國名下有房屋者統計，男性每人平均有1.52筆，而女性每人平均名下有1.44筆，若再細分性別比例，會發現以出生地在台北市男性擁房最多，每人平均名下有1.73筆，新北市出生的男性位居第二，平均名下1.70筆，而台北市出生的女性擠進第三名，平均名下1.62筆。

財政部以身分證字號開頭英文字母所對應的縣市區分所在地，再統計各地有房屋稅籍的納稅人名下有幾棟房屋需繳稅，而除了房屋被信託、設有典權、共有、出租等等情況外，繳納房屋稅多數為房屋所有權人。

若將統計資料細分為六都男性及女性，以出生地在台北市的男性擁房最多，台北市男性有房者，每人平均名下有1.73筆，新北市出生的男性位居第二，平均名下1.70筆，而台北市出生的女性擠進第三名，平均名下1.62筆。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，房屋稅納稅人不一定是房屋所有權人，不過原則上仍以所有權人為主，故可觀察各縣市男女擁房的狀態，從全國及六都的房屋稅籍筆數來看，國人在雙北等大都會區置產的比例較高，除了這些區域房屋存量較高外，房市多頭時房價成長空間大，吸引許多置產投資的買盤，另一方面，無論全國或六都的資料都顯示男性平均名下房產筆數高於女性，這與國人在繼承時，不動產傳男不傳女的習慣有關。

都市集中化，雙北人多房多

綜觀六都的房屋稅籍統計數據，雙北出生的稅籍持有人平均每人名下房屋稅籍筆數最多，至於南臺灣的相較下來較少，雖然出生於高雄市的房屋稅籍持有人是六都中最多者，但高雄市及台南市無論是男性或女性的平均筆數都低於全國平均值，其中又以高雄市女性最低，平均名下1.37筆。

郎美囡分析，雙北就業機會多，加上近年雙北房價飆漲，購屋成為顯學，在雙北出生者擁房比例上偏高，而基於就業及置產因素，一人持有多房的現象也頗為普遍，而南部許多人口因為就業、就學等因素北漂，需多方面考量應租屋或是置產，故拉低平均值。

不過，近幾年各都不斷提升生育補助，嬰兒的熱門出生地也因此有了變動，例如這幾年桃園市成為生育熱點，且工作機會增加、往返大台北交通愈趨便利，故未來各出生地國民的財產統計可能也會出現變化。

少子化影響，資產可能更集中

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，近期各項數據可觀察到不動產的結構變化，除了自用買盤成為市場主力外，也出現不動產繼承移轉量增加的現象，長輩把房產留給孩子、或孩子等繼承的狀態愈趨明顯，未來資產集中化的現象將會越發明顯。