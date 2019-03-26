「自備5%頭期款」州政府幫買房　「年收入162萬以下」單身狗適用

▲理想房子示意圖，非當事房子。（圖／記者盧映慈攝）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲維多利亞州發起一項「HomesVic共享產權計劃」（shared equity scheme），試行一年後超過150個家庭在政府幫助下買到了房子，年收入在162萬以下的單身人士適用計畫，參與計畫的購屋者只需要自備5%的頭期款。

綜合外媒報導，HomesVic計劃適用於年收入低於77,325澳元（約新台幣162萬）的單身人士和年收入不超過97,945元（約新台幣200萬）的家庭，其中包括單親家庭，到目前為止已有158個家庭/個人在政府指定的郊區，首次購買住宅，還有160個個案政府正在受理當中，現在這項試驗性的政策還有80個名額可申請。

適用HomesVic計劃的購屋者只需支付5%的頭期款，就能獲得銀行的住房貸款，政府將支付房屋價格25%的頭期款，當這類房產出售時，購屋者需買回政府擁有的產權，政府會將所得款項再次投資到其它房產中。

墨爾本教師梅蘭奇（Gini Merange）說，如果沒有HomesVic計劃的幫助，她們一家三口是無法擁有一個住宅的，「我和丈夫一直在存頭期款，但房價也一直在漲，因此永遠都存不夠。正當我們嚴肅考慮買房時，政府推出了這個計劃，對我們來說太完美了，我們在決定是否參加該計劃時很謹慎，但買房過程中並沒有什麼意想不到的事發生。我們真的感到很幸運。」

另一位教師塔克曼（Ana Tuckerman）表示，她一直在努力給自己和9歲的兒子買房，但經常因為1萬塊錢就和房子失之交臂，雖然存款不多，但當她了解到單身女性無家可歸的風險日漸增加時，就立即開始行動，「我之前在尋找有一間臥室的公寓，因為我想，至少未來幾年，我還能和兒子分享一間臥室。我現在必須先進入住房市場。」

維州財政廳長帕拉斯（Tim Pallas）說，在試行項目結束後，政府會考慮擴大該項目。