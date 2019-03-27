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「未失過手過」凶宅入場4步驟　香港凶宅大王：堅守7折抵線　

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▲凶宅。（示意圖／pixabay）

▲凶宅。（示意圖／pixabay）

記者黃靖惠／綜合報導

富貴險中求！一般人最忌諱遇到的凶宅產品到了投資客眼中，卻是最好買低賣高的賺錢寶物，而香港「凶宅大王」伍冠流過去20年買賣超過30座凶宅，甚至還提供自己的《凶宅入手指南》給大家參考，自稱堅守7折底線以及下列四步驟，讓他買凶宅從未失手過。

香港房價高眾所皆知，多數人只能窩居不到5坪的小房間，更不論靠著投資房地產賺錢，不過綜合媒體報導，伍冠流是香港「凶宅大王」，自稱買凶宅從未失手過，只要是高於市價7折以上就不考慮。

十多年許多人加入炒賣凶宅行列，伍冠流也是其中之一，但是他堅守著7折底線，也就是高於市價7折就不考慮。

另外，根據《星島日報》報導，投入凶宅市場的買家變多、競爭變大，甚至有物件被炒作到市價9折，他認為未必有得賺錢，所以也漸漸不入手，少有投資凶宅。

除此之外，伍冠流買凶宅前一定會先做足功課，並依循以下四個步驟，第一去生死登記處取死亡證，第二問清楚，了解清楚死因、死法、最後死亡地點，因為上述都會直接影響房價。

第四、他在買房子後也會稍微裝修，再以低於市價租租給房客，觀察租客願意入住程度。

有「凶宅大王」之稱的伍冠流，本身就有不少靈異經驗！(圖／取自網路)

有「凶宅大王」之稱的伍冠流，本身就有不少靈異經驗！(圖／取自網路)

關鍵字：凶宅凶宅大王香港凶宅入手指南

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