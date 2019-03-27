激推好用「旅日凶宅網」！殺人手法曝光　網一查中獎：住到同一間！

圖文／鏡週刊

日本旅行一直是國人首選之一，根據日本觀光局（JNTO）統計，2018年7月觀光外國人數283.2萬人之中，台灣人就占46萬餘人。許多民眾安排旅行不只擔心飯店、Airbnb地點差，更害怕住到凶宅，現在日本網站「大島てる」就登錄各項事故，旅客在訂房前可先上網查詢，求個心安。

時下正值櫻花祭，許多民眾之前就開始規劃旅日，體質比較敏感的人，最怕住到不乾淨的地點。該網站原本只限定在東京地區，現在已擴及全日本，可用地址或地圖搜尋，點選入內會發現發生過的事故、詳細地點以及殺人手法例如殺人、孤獨死、撲殺（用鈍器等物捶打致死）、墜樓意外等。

就有PTT網友一查，發現自己曾住過凶宅，而且還是同一間房。也有人表示去沖繩旅遊時，寶寶莫名不安穩，一查還真的有中。但也有網友分享自己無論到什麼地方旅遊，都會帶著兩個護身符，以免住得不舒服。

對於住到凶宅，多數網友認為不重要，只要心存善念行得正，大多能睡得安穩，甚至沒感覺，但更多人覺得「人比鬼可怕」，遇到竊賊或蟑螂反而更掃興。

另外也有人指出，日本網站「 大島てる 」雖登錄許多事故案件，但採網友自由填寫，可能會遇上不實訊息，民眾仍要花時間再查證比較好。



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