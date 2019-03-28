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新房子是爐渣屋長滿「青春痘」　專家：成屋兩年買較保險　

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爐渣石。（圖／達志影像／示意圖）

爐渣石。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃靖惠／綜合報導

近年各地接連爆爐渣屋，牆面坑坑巴巴，如同長滿屋子的「青春痘」，十分不美觀、也影響建築耐震係數，為此內政部修正預售屋買賣定型化契約，規定賣方應保證預售屋不含爐渣，否則買方可以終止撥付貸款，而專家也建議，預售屋如果混有爐渣，通常成屋半年、一年以內牆面就會清楚浮現凹凸不平、粉狀的現象，一般民眾用肉眼就清楚辨識，而民眾也可以留意陽台、天花板等地方，或是直接買屋齡超過兩年的新成屋比較安心。

什麼是「爐渣屋」？就是指用煉鋼、煉鐵廠燃燒過後的煤、鐵、砂、金屬礦物混合物被當作建材之一，混入蓋房子的混凝土中，而成屋後由因遇水具膨脹性，時間一久，建築表面常出現凹凸不平的坑洞，整間房子像是「長痘痘」一樣，嚴重恐導致牆面剝落，恐造成居安全。

日前內政部修正預售屋買賣定型化契約，針對爐渣屋危害，修正重點增訂禁止爐渣再利用預售屋，規定賣方應保證預售屋不含爐渣，否則買方可以終止撥付貸款，且牆壁、樓地板等結構項目，賣方須保固15年。

爐渣屋牆面不美觀外，也會影響耐震係數，就連台北松菸文創大樓也都是受害者，民眾若不想花畢生積蓄，卻買到爐渣屋，就要注意屋齡的時間點。

雙北市老屋改建協會理事長胡偉良表示，爐渣裡面含有很多氧化鈣物質，特性遇到水很容易膨脹，如果預售混有爐渣，成屋後半年、一年以內牆面就會清楚浮現凹凸不平、粉狀的現象，民眾用肉眼就清楚辨識，可以多留意陽台、天花板地方有無凹凸不平。

他建議，若怕買到爐渣屋，可以改買成屋，或是且牆面無明顯凹洞的物件，一般來說屋齡超過兩年的新成屋比較安心，先前海砂屋事件後，政府就有嚴格控管預拌混土廠提供的砂石成分、比例等，假使民眾擔憂可追查砂石成分。
 

▲▼ 採光,看房子,廚房,客廳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
 

關鍵字：爐渣屋砂石預售屋契約

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