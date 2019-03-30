「水泥封屍女高中生殺人事件」　揭密日本凶宅網「大島てる」

▲日本各地都有凶宅。（圖／翻攝自日本凶宅網大島てる，同下）

記者林瑩真／編譯

在外租屋就怕租到凶宅，為了避免類似情況，日本「大島てる」網站就提供民眾上網查詢凶宅所在處，不僅詳細描寫當年事故的資料，還能統整最常發生意外的地點，讓民眾租屋住得安心，但也有人越查越害怕。

日本把凶宅稱為「事故對象」，舉凡自殺、殺人、火災等命案都算事故物件。而「大島てる」號稱是日本唯一的凶宅網，以Google地圖為基本，列出各地區曾發生過的事故，不僅將凶宅地址完整寫出，就連當年發生什麼事故、日期、照片都會被詳細記載。

打開「大島てる」網頁，可以利用滑鼠縮放大小來找尋凶宅位置，縮小能看出凶宅的聚集地，放大則能詳細找到凶宅地點，也能直接輸入物件地點確認；火的符號標誌的就是曾發生事故的物件，若是以問號標誌，則代表是網友提供地點，但尚未證實的物件。

事實上，「大島てる」是一間創立超過170年的房地產公司所建立，由於多次收購土地時，發現日本不少區域都曾發生過事故，擔心民眾會因不知情而租到凶宅，因此在2005年創立該網站，希望能幫助民眾選擇住家。

雖然凶宅資料仍是大縣市較為仔細，但著名事件全都有記載，包括1988年發生的「水泥封屍女高中生殺人事件」（女子高生コンクリート詰め殺人事件）以及2003年「福岡回收商店殺害事件」（福岡リサイクルショップ殺害事件），甚至有網友無聊搜尋發現，一棟普通的東京公寓竟曾在2年內發生3起事故，不是自殺就是孤獨死，越查越令人害怕。

整個日本凶宅最多的地方為東京，共有22380件事故，京都則是第二名，有11683件事故。而東京區內也有幾個區域特別多事故，包括從刑務所改建而成的池袋太陽城，本身就有許多靈異事件；以及聚集許多酒吧、黑社會的六本木，雖然是東京高級區域，但違法交易一樣多；最多的則是日本知名風俗街的新宿歌舞伎町，不僅詐騙、性交易多，附近的大樓更是死過不少人。

其實台灣及香港也有類似的凶宅網，但多是論壇形式，或是較為陽春的網站，因此難以查詢，日本「大島てる」網站相對而言更加精細，讓不少網友查過不禁直呼「這是標示柯南去過的地方嗎」、「寧可信其有，租屋前還是多查查吧」、「看了都怕了，完全不知道該住哪」。

但要注意的是，日本凶宅只要有房客入住超過一個月，就會從凶宅名單上去除，因此就算曾是凶宅，也有可能查詢不到資料。

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