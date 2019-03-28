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鄰居持刀逛社區好嚇人　四種情境適用「惡鄰條款」　

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▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／記者季相儒攝）

▲。（圖／記者季相儒攝）

記者黃靖惠／綜合報導

「千金買屋、萬金買鄰」家有好鄰居住起來更快活，一旦遇到不好相處鄰居，也不用自認倒楣搬家，其實只要符合四種情況適用「惡鄰條款」，就可依循法律途徑趕走惡劣住戶，先前就有一名少年持刀逛社區嚇壞住戶，最終居民召開住戶大會商討決議，請少年及其家屬搬離社區。

嘉義市一名少年深夜大吼大叫、破壞花盆，甚至持刀在社區閒逛，雖然沒發生傷人事件，但他的行為猶如不定時炸彈，令附近鄰居退避三舍，最終居民召開住戶大會商討決議，請少年及其家屬搬離社區。

律師林富貴表示，《公寓大廈管理條例》第22條俗稱「惡鄰條款」，管理委員會可依循法律途徑趕走惡劣住戶，不過為了避免變成「多數霸凌」的情況，必須依循法律流程進行，否則就算通過住戶集體指證連署，或者是區分所有權大會決議結果，同樣不具效力。

林富貴表示，「惡鄰條款」針對下列四種住戶可能發揮功效，第一、第一積欠管理費，第二、擅自改建房屋且妨礙公共安全，第三、破壞主建物的結構，第四、其他違反法令或規約。

不過他說，即便符合上述條件，且大樓住戶開會決議後，還需訴請法院判決命其遷出，才能申請強制驅離，不然只單單憑藉著管委會決議是不具效力。

實務層面上來說，他表示，最多被驅離的個案就是欠繳管理費，經強制執行後，再度積欠總額達到房屋總價1％，才可以向法院聲請強制出讓房屋。

「惡鄰條款非多數暴力，同樣有失敗的個案」他表示，曾有個案因家中飼養犬被投訴噪音大、製造環境髒亂，經區分所有權人大會決議後驅離，但到了法院案情逆轉，因為決議內容法律有背於公共秩序或善良風俗者，無效，經環保局等單位稽查噪音未違規，判管委會敗訴。

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：惡鄰條款管委會區分所有權人大會律師住戶鄰居

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