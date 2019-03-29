房市回溫了！去年不動產買賣70萬筆　升至房地合一稅實施前水準

▲財政部公布，去年土地買賣件數達到70萬筆，幾乎回復到房地合一前的水準。（圖／取自pakutaso、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布土地買賣轉移情形，105年實施房地合一稅，抑制投機交易買賣及贈與的筆數又大幅減少，近兩年來又逐漸回升，到了去(107)年回升到70萬筆；其中增幅以台南市最高。

財政部公布近八年來，土地買賣轉移的趨勢與變化，財政部表示，公告土地現值是土地增值稅重要的計算依據，由各地方政府地價評議委員會訂定，每年會依照各區域交易情形來調整。103年公告土地現值的調幅最高，達到了14.19%，當時土地增值稅的實收淨額達到千億元以上，自103年以後逐步收斂，連帶影響到稅基，105年一度掉到只剩下834億元，至去年則是906億元。而土地增值稅的主要來源以買賣為主，歷年皆占八成以上，其次就是贈與、法拍等都有所貢獻。

值得注意的是，就土地轉移筆數與稅法制度的推動有著極大的關係，財政部表示，100年實施奢侈稅，101年的轉移筆數就下降為131萬筆，其中買賣的件數也從前一年的84萬筆，下降到了79萬筆，少了5萬筆。但是隨著奢侈稅兩年期滿之後，土地轉移又明顯的增加，到了102年達到高峰，有150萬筆，其中買賣就有91萬筆，至此之後買賣的轉移筆數就居高不下。

到了105年財政部推動房地合一制度，用意在房地產短期買賣能夠屬於增值利益部分的課稅方式，取代土地交易利得按公告現值課徵土地增值稅，遏止了房地產投機性的交易。105年推動的當年，轉移件數為101筆，其中買賣件數僅剩下59萬筆，相較於104年的73萬件少了14萬筆；而贈與的誘因也跟著減少，從104年的15萬件下降到13萬筆。

近兩年買賣的筆數則逐步回溫，去年土地總轉移筆數回到了112萬筆，雖未達過往的風光時期，但也算從谷底翻身，而買賣的件數也回到了70萬件，較前一年多了5萬件，也幾乎回到房地合一稅之前的水準，相較於房地合一稅當年(105年)，增幅大約是19,7%，幾乎是兩成的成長。

▲近八年來土增稅徵收情形以及土地移轉件數情形。（表／財政部提供）

就實施房地合一後這幾年來看(105年到107年)六都來看，台南市最欣欣向榮，由5.5萬筆增至8萬筆，增幅45.1%，居六都首位，主要是台南市政府積極開發多處重劃區，以及推動「宜居台南」的政策有關；但是桃園市近年則缺乏大型的土地重劃或開發案，僅成長0.3%，是六都之末。

▲六都買賣件數增長情形。（表／財政部提供）

就去年的土增稅來看，自然人的貢獻還是遠高於法人，自然人53萬筆遠高於法人6萬筆，應納稅額715億元也是法人218億的3.2倍，占筆高達七成七，可見自然人的土地交易利得為土地增值稅收主要來源；自然人中逾40萬筆(占76.6%) 每筆應納稅額未滿10萬元，稅額百萬以上萬餘筆，貢獻稅額占逾四成。

▼土增稅應納稅額級距和結構。（表／財政部提供）

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