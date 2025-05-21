每坪19萬買信義區華廈！　法拍業者曝超便宜主因

記者項瀚／台北報導

北市天龍國出現2件超便宜法拍屋，其中吳興街巷內44.2坪一拍底價850萬元，換算每坪僅19.2萬元，而市價行情可達60萬元。法拍業者解釋，一拍底價會那麼便宜，主因是未辦繼承拍賣件。

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▲吳興街巷內44.2坪一拍底價850萬元，換算每坪僅19.2萬元。（圖／記者項瀚攝）

近期台北市法拍屋市場出現2件超便宜物件，首先是信義區吳興街「世貿龍庭」，為屋齡32年的電梯華廈，2樓戶權狀44.2坪，一拍底價約850萬元，換算每坪僅19.2萬元。

另一物件是忠孝東路五段巷內4樓公寓，位於後山埤站附近，權狀33坪，一拍底價1032萬元，換算單價31.2萬元，對比市場行情也是相當便宜，但這兩物件都是不點交，將在6月20日拍賣。

▲台北市吳興街、忠孝東路五段巷內出現超便宜法拍物件。（表／記者項瀚攝）

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「這兩物件都屬未辦繼承拍賣件，拍賣價格單取決於土地公告現值、房屋評定現值，因此與行情可能出現較大落差，尤其是屋齡高、土地持分相對低的物件。」

黃瑋諭說明：「其他與債務有關的拍賣物件，要對債權人負責，因此拍賣價格還需經過估價師評估，而無人繼承物件則沒有這個問題，標售所得的價款於國庫設立專戶儲存，繼承人得依其法定應繼分領取，超過10年無繼承人申請提領該的話，就歸屬國庫。」

黃瑋諭指出，這種超低價物件釋出，肯定非常搶手，吳興街「世貿龍庭」一拍底價每坪19.2萬元，市價行情在60萬元左右；忠孝東路五段巷內公寓一拍底價每坪31.2萬元，市價行情落在70萬元。

中信房屋忠孝加盟店經理翼光明表示，「世貿龍庭」位於比較深的吳興街巷內，已靠近山區，距離信義計畫區車程約8分鐘，房價在區域也相對親民，近年成交單價在5~6字頭，該社區旁也有屋齡10年內的社區，例如「東騰信義」、「松仁101」成交價在7~9字頭。

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