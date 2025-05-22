冰箱結霜！男子用水果刀除霜突「爆炸」　竟是冷媒肇禍

▲冰箱內部結霜過多，會影響正常使用。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

文／CTWANT

隨著氣溫升高，民眾使用冰箱的頻率增加，許多家庭也會趁機清理冷藏與冷凍食物並進行除霜。不過近期在江蘇南京就發生了一起與除霜操作相關的意外事故，一名男子在為冰箱除霜時，竟使用水果刀刮除冰霜，結果不慎刺破冷凍管路，導致冷媒洩漏，進而引發爆炸般的聲響，儘管無人受傷，但整部冰箱嚴重損壞。

根據《HK01》報導指出，專家指出，現今市面上許多冰箱採用的是異丁烷（R600a）或丙烷（R290）等環保型冷媒，這類氣體具備高度易燃性，一旦遇上明火或電火花便可能引發火災甚至爆炸。尤其在刺破冷管造成雪種大量瞬間洩漏時，若操作空間又狹小、不通風，更加劇了危險性。因此建議在進行除霜作業時，應避免使用任何尖銳工具，以免誤傷冷管。

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根據通路官網的說明，冰箱結霜的原因主要與環境濕度及使用習慣有關。當潮濕空氣在開門時進入冷凍室，遇到低溫後便會凝結成霜層，因此開門次數越頻繁、食物溫度差異越大、或處於高濕環境下，都可能加速結霜。

目前冰箱設計分為「直冷式」與「風冷式」兩種。直冷式是利用冷凝器直接降溫，容易出現溫度不均與結霜問題，但價格較低且運轉聲音小；而風冷式則靠風扇在內部均勻循環冷氣，不容易結霜，溫度控制穩定，但價格與噪音都相對提高。

除了設計本身，常見會導致冰箱結霜的情況還包括密封膠條老化造成門縫漏氣、門未完全關閉、食物堆放過多或放入溫度過高的食材等，都會讓濕氣滯留於內部，進一步累積成厚霜。

報導中也提到，若需進行除霜，應先拔除電源，避免觸電與誤傷機件。可利用乾布擦拭或將門打開靜待霜層自然融化；若霜層較厚，則可放入一鍋熱水，關上門利用水蒸氣加速融霜，約10分鐘後便能達成效果。等內部水氣擦乾、溫度降至安全水平後，再將食材重新放入。若希望減輕日後清理負擔，選擇具備自動除霜功能的風冷型冰箱也是一種選擇。

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